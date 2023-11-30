×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden karıştıran mesaj: Seni hep sevdim, daima seveceğim...

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Hacıoğlu#Duygu Kaya Kumarki#Doğum Günü
İsmail Hacıoğlunun eski eşinden karıştıran mesaj: Seni hep sevdim, daima seveceğim...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 11:15

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşinden ünlü oyuncunun yeni yaşını Instagram’da paylaştığı mesajla kutladı.

Haberin Devamı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Çift 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığın ardından İsmail Hacıoğlu,  Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadı ancak ikil ilişkisinde de mutluluğu bulamadı.

İsmail Hacıoğlunun eski eşinden karıştıran mesaj: Seni hep sevdim, daima seveceğim...

Bir süredir yalnız olan ve bugün 38 yaşına basan İsmail Hacıoğlu’nun eski eşinden ünlü oyuncunun yeni yaşını Instagram’da paylaştığı mesajla kutladı.

Duygu Kaya Kumarki’nin sözleri kafa karıştırdı:

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez" diyordu şair…  Sen Yemin’in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce…  Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle… Göz yaşların, bazen öfkenle… Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle…  İyi ki varsın, iyi ki doğdun…  Ailece nice güzel yaşların olsun… Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim… "

Haberin Devamı

İsmail Hacıoğlunun eski eşinden karıştıran mesaj: Seni hep sevdim, daima seveceğim...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Hacıoğlu#Duygu Kaya Kumarki#Doğum Günü

BAKMADAN GEÇME!