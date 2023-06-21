×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İrem Helvacıoğlu: Doğallıktan yanayım

Güncelleme Tarihi:

#İrem Helvacıoğlu#İrem Helvacıoğlu#Pamukkale
İrem Helvacıoğlu: Doğallıktan yanayım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 08:22

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, yakın arkadaşlarıyla Ege turuna çıktı.

Haberin Devamı

Oyuncu, Ege’nin popüler tatil beldeleri yerine daha az bilinen noktalarında gezmeyi tercih ettiğini söyledi:

“Daha çok yol üstü uğradığımız yerlere gittik. Son durak olarak da Pamukkale’yi tercih ettik.” Pamukkale’de çekilen karelerini sosyal medya hesabına da yükleyen oyuncu övgü dolu yorumlar aldı.

İrem Helvacıoğlu: Doğallıktan yanayım

Cilt bakım tüyoları sorulan oyuncu, “Bakımın doğallıktan yana olduğuna inanıyorum. Cilt bakımı için meyve ve bitkilerden ilham alıyorum. Doğal ürünler kullanmaya özen gösteriyorum” dedi.

Helvacıoğlu, ağustos ayında yurtdışı tatili planladığını da belirtti: “İspanya’da deniz tatili yapmayı istiyorum.”

Haberin Devamı

İrem Helvacıoğlu: Doğallıktan yanayım

Haberle ilgili daha fazlası:
#İrem Helvacıoğlu#İrem Helvacıoğlu#Pamukkale

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik