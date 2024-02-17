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İrem Derici'den uyarı: ‘Manitama yaklaşma’

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#İrem Derici#14 Şubat#Gökhan Fırat
İrem Dericiden uyarı: ‘Manitama yaklaşma’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 07:43

İREM Derici, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İzmir Hayal Kahvesi’nde konser verdi.

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 Performansına “Bu gece tüm şarkılarımı sevgililer için söylüyorum. Aşk harika bir şey. İnsanı mutlu eder, güzelleştirir, geliştirir, hatta cildinize bile iyi gelir” diyerek başlayan Derici, repertuvarında aşk şarkılarına yer verdi.

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında sevgilisi Gökhan Fırat da vardı.

İrem Dericiden uyarı: ‘Manitama yaklaşma’

Konser sırasında Fırat’ı yanında duran kırmızı kıyafetli kadından kıskanan Derici, sahneden genç kadına “Kırmızılı abla, benim manitaya çok yaklaşmazsan. Gökhan’a sinek bile değdiğinde benim sinirim bozuluyor” diye seslendi.

Şarkıcının sözleri mekândakileri güldürdü.

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#İrem Derici#14 Şubat#Gökhan Fırat

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