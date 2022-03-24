İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı? Fotoğraflar gitti, takip bitti!

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İlişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi ile geçtiğimiz gün Hollanda'ya gitti. Amsterdam da aşk tazeleyen ünlü çift tatilden renkli karelerini takipçileriyle paylaştı.

‘Her şey yolunda’ mesajı veren ikilinin birlikteliği kısa sürdü.

Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

İrem Derici de birlikte çekildikleri romantik pozları silip Cem Belevi'yi arkadaş listesinden çıkardı.

İkilinin bu hamlesi 'ikinci şans kısa sürdü' dedirtti. Geçtiğimiz aylarda da Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Paris'e tatile gitmiş çift dönüşte birlikteliklerini noktalamıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili daha sonra evlilik kararı almıştı.

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İrem Derici sevgilisi Cem Belevi ile olan bütün karelerini Instagram adresinden kaldırdı.

TENİMİZ UYUYOR

Cem Belevi, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda 'İrem ile sadece kafalarımız değil, tenimiz de birbirine çok iyi uyuyormuş, anladık' sözleriyle dikkat çekmişti.

'ÇOCUK ÖZLEMİM YOK' DEMİŞTİ...

İrem Derici, “Evlilik planınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bunu yaparız, bu sefer ‘çocuk’ dersiniz. Benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz, Allah bozmasın.”

İKİNCİ ŞANS!

İrem Derici, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, “3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar” ifadelerini kullanmıştı.

Cem Belevi, İrem Derici'nin "aldatılma" açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.

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Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.