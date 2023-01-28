İrem Derici: Sevgili adayımın SSK'sı olmalı

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Aşk hayatı hakkında konuşan Derici, sevgili adayının önce Akçıl ve Ceceli’nin onayından geçmesi gerektiğini söyledi:



“İlişkilerim Mustafa ve Sinan’ın onayından geçmek zorunda. Onların sofrasına oturtamayacağım biriyle asla beraber olmayacağım. Bir aday da getirdim ama onu istemediler. SSK’sı olsun istediler. Serseri gibi geldi onlara.”

HAYATIMDA KİMSE YOK

Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

Oyuncu, projeleri hakkında “Amadeus tiyatro oyunumuz devam ediyor. Bir dergide de yazı yazıyorum. Şiir yazmaya devam ediyorum. Ama kitap ilerleyen zamanlarda çıkartırım” dedi. Deniz, Thor Saevarsson’dan ayrıldıktan sonra hayatında kimsenin olmadığını söyledi: “Hayatımda kimse yok. Böyle iyi şu an.” (Sayit DURMAZ)

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'SONUNDA' YAYINDA

Ünlü şarkıcı Berkay, yeni teklisi “Sonunda” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Oğuzkan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzalı şarkının klibi için Ramazan Arslankaya’nın kamerasının karşısına geçen Berkay, hiçbir masraftan kaçınmadı. Klipte reklam çekimlerinde tercih edilen ve çok pahalı bir sistem olan Motion Control ile Alexa 35 kullanıldı.

ANLAMLI BAĞIŞ

Nusret Gökçe, Park Hyatt İstanbul Maçka Palas’ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo’nun gelirinin yarısını kimsesiz çocuklara bağışladı.

Kapicciiiinoo’nun altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon TL, kimsesiz çocuklar yararına Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağışlandı.

Nusret Gökçe’nin Park Hyatt İstanbul Maçka Palas’ta düzenlediği törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve kurumlardan gelen çocukları ağırlandı.

MIAMI POZLARI

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Simge, söz ve müziği Onurr düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait yeni şarkısını 10 Şubat’ta yayınlayacak. Şarkıcı, öncesinde tatile çıktı.

Şu sıralar Miami’de tatil yapan Simge, sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlar yaptı. Şarkıcının mayolu pozları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

EŞİ YÖNETTİ

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, eşi Can Bonomo’nun yeni şarkısı için bu kez kamera arkasına geçti.

Bonomo söz ve müziği kendisine ait “Sustum” şarkısına eşi Öykü Karayel yönetmenliğinde klip çekti. Bir benzin istasyonunda çekimleri yapılan kısa film tadındaki klipte Esra Ruşan, Beran Soysal ve Uğur Uzunel rol aldı.

İZİN GÜNÜ

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Fenerbahçe’nin Norveçli oyuncusu Joshua King, önceki gün ailesiyle birlikte İstinye Park’ta objektife yansıdı.

Sabah antrenmanı sonrası vaktini ailesine ayıran deneyimli futbolcu, ailesiyle birlikte Markalar Sokağı’nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Sarı lacivertli futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan King, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

GRAMMY ÖDÜLLÜ KOREOGRAFLA ÇALIŞACAK

İngilizce ve Türkçe albüm çalışmalarını sürdüren Edis, Grammy ödüllü ilk Türk koreograf Mecnun Giasar’la çalışmaya başladı.

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Madonna, BTS, Rosalia gibi dünya devlerinin çalışmalarında imzası olan Giasar, İstanbul’da ünlü yıldızla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, Mecnun Giasar’la her iki albümün yanı sıra konserlerinde de çalışmak üzere anlaştı. Edis, Mecnun Giasar’la çekilen bu karesini sosyal medyada paylaşarak bu iş birliğini duyurdu.