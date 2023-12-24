İrem Derici: Murat’ı kaçırıp düet yaparım

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İrem Derici, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin’in konuğu oldu. Ünlü şarkıcı, “En çok kiminle düet yapmak istiyorsun?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Murat Boz’la düet yapmayı çok istiyorum. Zaten ona da 7 ay önce ‘Yeter! 2 yılda bir Ebru Gündeş’le düet yapıyorsun. Bizim yüzümüz gülmesin mi?’ diye mesaj atmıştım. Murat iyi dans eden biri. Başkaları Edis diyor ama ben en çok Murat Boz dans ederken keyif alıyorum. Murat’la bir düet yapıp, klipte dans etmeyi çok istiyorum. Valla gerekirse Murat’ı bayıltıp kaçırır, yine o düeti yaparım.”

NERDESİN AŞKIM’I PARASIZLIKTAN ALAMADIM

İrem Derici, söz yazarı ve şarkıcı Onur Özdemir’in şarkılarını çok beğendiğini de açıkladı: “Onur’un beğenmediğim hiçbir şarkısı yok. Ben büyük bir Onur fanıyım. Zamanında bana ‘Nerdesin Aşkım’ ve ‘Çak Bir Selam’ şarkıları dinletilmişti, parasızlıktan alamamıştım. Bir dostluğumuz da yoktu. ‘Ah param yok, böbreğimi mi satsam!’ diyordum. O gün bana ne dinlettilerse, hepsi sahibinde deli gibi hit oldu. Kader kısmet.”

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İYİ ŞARKININ ÖNÜNÜ KİMSE TUTAMAZ

İddialı açıklamalarıyla sık sık gündem olan İrem Derici, bu durumun işinin önüne geçip geçmediği sorulunca “Geçiyor. Geçsin de zaten, hiç rahatsız etmiyor. İyi şarkının önünü kimse tutamaz. İyi şarkıcı, iyi sahne performansı kesilmez. Kimse önüme geçemez zaten” dedi. Gökhan Fırat’la aşk yaşayan şarkıcı ayrıca “Evet, bir adamı çok seviyorum ama her şeyden önce kendimi seviyorum” diye konuştu.

Ne güzel birbirimize girecektik Hadise!

Hadise geçtiğimiz günlerde konser fotoğraflarını sosyal medyada “Bebeleri pistten alalım” notuyla paylaşmış, bu mesajıyla Ece Seçkin, Aleyna Tilki ve İrem Derici’ye gönderme yaptığı öne sürülmüştü. Hadise ise iddiayı “Bizden polemik çıkmaz” diyerek yalanlamıştı. İrem Derici yaklaşan yeni yıldan beklentilerini açıklarken, o konuya da değindi: “2024’ten para bekliyorum. Kazanıyorum ama çok daha fazla kazanmak istiyorum. Sağlık da olsun ama parasız olmuyor. Skandal olsun bir de. Bak ne güzel Hadise fitili ateşledi, sonra ‘Yok, onlara demiyorum’ dedi. Hadise ne güzel birbirimize girecektik ya! Başkası yaratsın, ben yaratayım, skandal bol olsun. Arkadaş sürekli Dilan Polat konuşuyoruz ya!”