İrem Derici: İnci Taneleri’nde ben de oynarım

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Pavyon açma hayalim var

İrem Derici, Bayrampaşa Ora Arena’da düzenlenen Martı Festivali’nde sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan ünlü popçu “İnci Taneleri” dizisi nedeniyle pavyon dansının gündem olmasıyla ilgili şunları söyledi:

“İki sene önce ‘Alev Alev’ şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini. Yılmaz Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın.Dizide konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum” dedi.

Şarkıcı konserlerinde açılan “İrem bizi pavyona götür” pankartları için “5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı ama kaldı. Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak” diye espri yaptı.

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Son noktayı koyalım

‘Yerli Shakira’ olarak gösterilen Nez, sosyal medyada viral haline gelen ‘Dilber dansı’na kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı ellerinde kaşıkla yaptığı ‘Dilber dansı’nı TikTok’ta paylaştı. Nez paylaşımının üzerine “Tamam, son noktayı koyalım” yazarak iddiasını ortaya koydu.

Ankara geceleri İstanbul’da

“İnci Taneleri”nin fragmanında duyulmasıyla fenomen haline gelen “Gemileri Yaktım” şarkısıyla tanınan Sincanlı Erkal, İstanbul’da konser verecek. Erkal ‘Ankara Geceleri’ konseptiyle 17 Şubat’ta Maximum Uniq Box’ta sahneye çıkacak.