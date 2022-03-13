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İrem Derici: Benim çocuk özlemim yok!

#İrem Derici#Cem Belevi#Bergen
İrem Derici: Benim çocuk özlemim yok
Sayit DURMAZ

İrem Derici ve Cem Belevi çifti önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Derici, “Bergen” filmini izlediklerini söyledi: “Hâlâ filmin etkisindeyim. Ağlamaktan gözlerim şişti.”

İrem Derici, “Evlilik planınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bunu yaparız, bu sefer ‘çocuk’ dersiniz. Benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz, Allah bozmasın.”

İrem Derici: Benim çocuk özlemim yok

 

İKİNCİ ŞANS! 

İrem Derici, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.
Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, “3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar” ifadelerini kullanmıştı.

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Cem Belevi, İrem Derici'nin "aldatılma" açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.

Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

 

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#İrem Derici#Cem Belevi#Bergen

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