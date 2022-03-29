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İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu: 35‘inde bir ergenim

#İrem Derici#Cem Belevi#İrem Derici Cem Belevi
İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu: 35‘inde bir ergenim
Sayit DURMAZ

İrem Derici, Cem Belevi’yle ayrılığı hakkında konuştu: “Bazen 15 yaşında gibi hareket ediyorum.”

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Cem Belevi’yle ilişkisi ikinci kez sekteye uğrayan İrem Derici, önceki gün Etiler’de görüntülendi. I.Land Restoran’da sahneye çıkan arkadaşı Murat Balcı’yı izlemeye giden şarkıcı, Belevi’yle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Sorun Cem’de değil, bende. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi, ne yapayım? 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim.”

İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu: 35‘inde bir ergenim

İŞTE AYRILIĞIN PERDE ARKASI

İrem Derici barıştığı sevgilisi Cem Belevi’yle yeni yaşını kutlamak için Amsterdam’a gitmiş, çift dönüşte yine ayrılmıştı. Havalimanında valizinin kaybolmasına sinirlenen Derici’nin argo kelimeler kullandığı, ikilinin bu yüzden tartışıp ayrıldığı öne sürülmüştü.

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İddiaya göre; sorun daha Amsterdam’dayken başladı. Şehri gezerken tartışmaya başlayan ikili arasındaki gerginlik otele döndüklerinde zirveye tırmandı. Lobiye tartışarak giren ikilinin kavgası odalarına çıktıklarında şiddetlendi. Derici tabak, bardak eline ne geçtiyse fırlatıp kırdı; geceyi de başka bir odada geçirdi... Çiftin aşk tatili için gittikleri Amsterdam ayrılık getirdi.

 

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#İrem Derici#Cem Belevi#İrem Derici Cem Belevi

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