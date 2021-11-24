İpek Karapınar kimdir? Destan dizisinin Çolpan'ı İpek Karapınar hakkında bilgiler

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Funda İpek Karapınar, 1 Ocak 1984 İstanbul doğumludur. Başarılı oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi almıştır.

Birçok dizide rol alan oyuncu ilk olarak Hatırla Sevgilisi dizisinde rol almıştır. Küçük Sırlar dizisi ile tanınan güzel oyuncu şimdilerde ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler'de rol almıştır.

İpek Karapınar dizi dünyasına Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Doludizgin Yıllar gibi dizilerde üstlendiği roller ile giriş yapmış olsa da asıl çıkışını Köprü dizisinde üstlendiği rol ile sağlamıştır.

Köprü dizisinde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve sonrasında pek çok teklif alan oyuncu popüler yapımlarda yer alma başarısını göstermiştir.

Köprü dizisinden sonra Küçük Sırlar dizisinde Arzu karakterine hayat vermeye başlayan Karapınar, Ustura Kemal dizisinde Nihal, Talih Kuşu dizisinde Cansu, Adını Kalbime Yazdım dizisinde Leyla, Hayat Yolunda dizisinde Yelda Güçlü, Kırgın Çiçekler dizisinde Feride karakterlerini canlandırmıştır.

Oyuncu son dönemde daha çok dizi odaklı projeler ile gündeme gelmekte ve önemli yapımlarda yer almaktadır.

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Rol Aldığı Diziler

Hatırla Sevgili

Kurtlar Vadisi Pusu

Zehirli Sarmaşık

Doludizgin Yıllar

Köprü

Küçük Sırlar

Ustura Kemal

Talih Kuşu

Adını Kalbime Yazdım