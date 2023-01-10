İpek Açar'a yasak iması... ‘Gönül Köşkü’ satılacak!

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“Cennete Besteler” adı altında düzenlenen konserde sahneye çıkan Açar babası Kayahan’ın şarkılarını seslendirdi.

Beste Açar’ı konserinde oğlu Rüzgar ve Kayahan’ın kuzeni Erdinç Erişmiş de yalnız bırakmadı.

Kayahan’a benzerliğiyle dikkat çeken müzisyen Erdinç Erişmiş, Kayahan’ın şarkılarını seslendirdiği videoların YouTube ve sosyal medyadan mahkeme kararıyla silindiğini söyledi:

“Gerek müzik meslek grupları gerekse hukuki yollardan bana ulaşılıp bu şarkıları silmem istendi, bana şarkıları söyleme yasağı koyan Beste Açar olmayacağına göre o kişi İpek Açar’dır ve bu durum benim içime dokunuyor” dedi.

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Beste Açar, “Siz Erdinç Bey’e konulan yasak için ne diyorsunuz” sorusuna “Ben ticari bakmıyorum” diyerek İpek Açar’a gönderme yaptı.

‘Gönül Köşkü’ satılacak

Kayahan’ın Balıkesir Gömeç’te bulunan Gönül Köşkü’nün satılacağının doğru olduğunu belirten Beste Açar, “Babam sağlığında da oranın satılmasını uygun görmüştü, o yüzden biz de Gönül Köşkü’nü satıyoruz, değerini bulduğu zaman satılacak” dedi.