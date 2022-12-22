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İlk hamle Messi’den

Güncelleme Tarihi:

#Messi#Nusret Gökçe#Dünya Kupasu
İlk hamle Messi’den
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:30

Dünya Kupası finalinde Messi’yle fotoğraf çektirmeye çabalayan Nusret Gökçe, geçmişte kendisiyle poz vermek için yanına gelen ünlü futbolcunun görüntülerini paylaştı.

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SAHADA “DARLADI”!

Nusret Gökçe, Dünya Kupası final maçının ardından sahaya inerek Dünya Şampiyonu olan Arjantin’in futbolcularıyla fotoğraf çektirmişti. Gökçe’nin kaptan Lionel Messi ile poz verebilmek için sarf ettiği çaba sosyal medyada gündem olmuş, ünlü işletmeci futbolcuyu “darladığı” gerekçesiyle eleştirilmişti.

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ÖNCE O ÇEKTİRDİ

Nusret Gökçe tepkilere bir videoyla yanıt verdi. Ünlü işletmeci, geçmişte mekânında ağırladığı Messi’nin fotoğraf çektirmek için yanına geldiği anların görüntülerini 50 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasında yayınladı. Gökçe’nin “Şampiyon Messi” notuyla yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

İlk hamle Messi’den

 

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#Messi#Nusret Gökçe#Dünya Kupasu

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