İlk hamle Messi’den

Haberin Devamı

SAHADA “DARLADI”!

Nusret Gökçe, Dünya Kupası final maçının ardından sahaya inerek Dünya Şampiyonu olan Arjantin’in futbolcularıyla fotoğraf çektirmişti. Gökçe’nin kaptan Lionel Messi ile poz verebilmek için sarf ettiği çaba sosyal medyada gündem olmuş, ünlü işletmeci futbolcuyu “darladığı” gerekçesiyle eleştirilmişti.

Gözden Kaçmasın Orkun ÜN yazdı: Aynen aynen Messi yalvarmış falan Haberi görüntüle

ÖNCE O ÇEKTİRDİ

Nusret Gökçe tepkilere bir videoyla yanıt verdi. Ünlü işletmeci, geçmişte mekânında ağırladığı Messi’nin fotoğraf çektirmek için yanına geldiği anların görüntülerini 50 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasında yayınladı. Gökçe’nin “Şampiyon Messi” notuyla yaptığı paylaşıma yorum yağdı.