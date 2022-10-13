İlhan Şeşen: Bizim mesleğin emekliliği yok

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◊ Yeni albümünüz “Basmakalıp” yayınlandı. Yine İlhan Şeşen imzalı bir albüm olmuş...

- İçime çok sinen bir albüm oldu. “Basmakalıp” şarkısını tek başıma sıkılıp Bodrum’a gidip yaptım. Yaşanmış bir şarkıdır. Çekip gittikten sonra yaptım.

◊ Bu albümün sizin için özelliği nedir?

- Bu albümün en büyük özelliği, her şeyi oğlum Fuat Şeşen’in yapması. Bütün enstrümanları kendisi çaldı, kaydı da kendisi yaptı ve bence çok güzel yaptı.

Aşktan bahsedince bütün eleştiriler yumuşar

◊ Albümün ilk iki single’ı “Basmakalıp” ve “Sevişebilseydik” şarkılarıydı. Albümü ise “Ben Artık Susuyorum” ile sundunuz. Bu şarkıyla vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

- “Ben Artık Susuyorum”, ülkemizde olan kötü olaylara inat yapılmış bir şarkıdır. Tabii işin içine aşkı da karıştırmasam olmazdı. Aşktan bahsettiğiniz zaman, bütün eleştirileriniz kişiselleşir ve yumuşar.

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◊ “Basmakalıp” müziğe veda albümü mü yoksa yeni şarkılar gelecek mi?

- Son albümümü yayınlamadım. Bizim mesleğin emekliliği yok. Elin kalem tuttukça yazıyorsun. Yeni şarkılar yapmaya devam ediyorum. Tabii zamanı geldiğinde yayınlarım.

◊ Albümde yabancı bir şarkıya Türkçe söz yazarak ilk kez böyle bir eser seslendiriyorsunuz. Şarkı seçiminiz nasıl oldu?

- Şarkının orijinalinin adı “Baker Street”. Gerald Rafferty’nin bir şarkısı. 1977 yılında yayınlanmıştı, çok sevmiştim. İçimden geldi Türkçe söz yazdım. İzin aldım yayınladım. Bence güzel de oldu.

◊ Son dönemde yapılan şarkıları nasıl buluyorsunuz?

- Başkalarının şarkıları hakkında konuşmayı oldum olası sevmem. Herkes istediğini yapsın. Benim sevip sevmemem önemli değil.

Oyunculuk tekliflerini değerlendiririm

◊ Uzun bir dönem oyunculuk da yapmıştınız. Sizi heyecanlandıran bir proje olursa yeniden düşünür müsünüz?

- Oyunculuk konusunda ise sevdiğim bir teklif alırsam değerlendiririm.