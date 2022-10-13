Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İlhan Şeşen: Bizim mesleğin emekliliği yok

Güncelleme Tarihi:

#İlhan Şeşen#Cemal Reşit Rey Konser Salonu#Basmakalıp
İlhan Şeşen: Bizim mesleğin emekliliği yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:11

İlhan Şeşen, bugün “Ustalara Saygı Konserleri” kapsamında sezonun ilk konserini Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) verecek. Sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümü “Basmakalıp”tan da eserlere yer verecek. Gecede sanatçıya Sunay Akın, Vedat Sakman, Grup Gündoğarken, Burçin Büke ve Seran Bilgi de eşlik edecek. İlhan Şeşen’le yeni albümünü konuştuk.

Haberin Devamı

Yeni albümünüz “Basmakalıp” yayınlandı. Yine İlhan Şeşen imzalı bir albüm olmuş...

- İçime çok sinen bir albüm oldu. “Basmakalıp” şarkısını tek başıma sıkılıp Bodrum’a gidip yaptım. Yaşanmış bir şarkıdır. Çekip gittikten sonra yaptım.

Bu albümün sizin için özelliği nedir?

- Bu albümün en büyük özelliği, her şeyi oğlum Fuat Şeşen’in yapması. Bütün enstrümanları kendisi çaldı, kaydı da kendisi yaptı ve bence çok güzel yaptı.

Aşktan bahsedince bütün eleştiriler yumuşar

Albümün ilk iki single’ı “Basmakalıp” ve “Sevişebilseydik” şarkılarıydı. Albümü ise “Ben Artık Susuyorum” ile sundunuz. Bu şarkıyla vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

-  “Ben Artık Susuyorum”, ülkemizde olan kötü olaylara inat yapılmış bir şarkıdır. Tabii işin içine aşkı da karıştırmasam olmazdı. Aşktan bahsettiğiniz zaman, bütün eleştirileriniz kişiselleşir ve yumuşar.

Haberin Devamı

“Basmakalıp” müziğe veda albümü mü yoksa yeni şarkılar gelecek mi?

- Son albümümü yayınlamadım. Bizim mesleğin emekliliği yok. Elin kalem tuttukça yazıyorsun. Yeni şarkılar yapmaya devam ediyorum. Tabii zamanı geldiğinde yayınlarım.

Albümde yabancı bir şarkıya Türkçe söz yazarak ilk kez böyle bir eser seslendiriyorsunuz. Şarkı seçiminiz nasıl oldu?

- Şarkının orijinalinin adı “Baker Street”. Gerald Rafferty’nin bir şarkısı. 1977 yılında yayınlanmıştı, çok sevmiştim. İçimden geldi Türkçe söz yazdım. İzin aldım yayınladım. Bence güzel de oldu.

İlhan Şeşen: Bizim mesleğin emekliliği yok

Son dönemde yapılan şarkıları nasıl buluyorsunuz?

- Başkalarının şarkıları hakkında konuşmayı oldum olası sevmem. Herkes istediğini yapsın. Benim sevip sevmemem önemli değil.

Oyunculuk tekliflerini değerlendiririm

Uzun bir dönem oyunculuk da yapmıştınız. Sizi heyecanlandıran bir proje olursa yeniden düşünür müsünüz?

- Oyunculuk konusunda ise sevdiğim bir teklif alırsam değerlendiririm.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlhan Şeşen#Cemal Reşit Rey Konser Salonu#Basmakalıp

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC