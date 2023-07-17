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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı ortaya çıktı

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#İlayda Alişan#Oğulcan Engin#Kenan Doğulu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:27

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş halde kameralara yansıdı.

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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, bir süredir ilişki iddialarını kabul etmeyip arkadaş olduklarını söylüyordu. İkilinin aşkı önceki akşam Çeşme’deki Beach Of Momo’da Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.

Çift, konseri izleyenlerin cep telefonu kamerasına takıldı. Doğulu’yu önden izleyen ikilinin sarmaş dolaş olduğu görüldü.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı ortaya çıktı

Oyuncu Miray Daner ile ilişkisini geçen aylarda noktalayan Oğulcan Engin’in adı ayrılığın hemen ardından İlayda Alişan ile anılmıştı. İkili birçok defa Çeşme’de birlikte görüntülenmişti.

 

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#İlayda Alişan#Oğulcan Engin#Kenan Doğulu

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