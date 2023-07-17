İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı ortaya çıktı

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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, bir süredir ilişki iddialarını kabul etmeyip arkadaş olduklarını söylüyordu. İkilinin aşkı önceki akşam Çeşme’deki Beach Of Momo’da Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.

Çift, konseri izleyenlerin cep telefonu kamerasına takıldı. Doğulu’yu önden izleyen ikilinin sarmaş dolaş olduğu görüldü.

Oyuncu Miray Daner ile ilişkisini geçen aylarda noktalayan Oğulcan Engin’in adı ayrılığın hemen ardından İlayda Alişan ile anılmıştı. İkili birçok defa Çeşme’de birlikte görüntülenmişti.