İki hafta önce anne olmuştu... Doğum kilolarından kurtuldu

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Üç yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da iki gün iki gece süren görkemli bir düğünle hayatını birleştiren Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti.

Bebek erken davranınca apar topar Türkiye'ye dönen sosyetik güzel, 27 Ağustos'ta oğlu Luca Kartal Doğruer'i kucağına almıştı. Çiçeği burnunda anne, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

Kısa sürede eski fit görünümüne kavuşan Tarkan'ın fotoğrafı büyük ilgi gördü.

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İlk kez annelik heyecanı yaşan güzel isim normal doğumla bebeğini dünyaya getirmişti.

ÜNLÜ İSİMLER DOĞUM KİLOLARINI BÖYLE VERİYOR...

Magazin basınından tanıdığınız ünlü isimler hamilelik döneminde aldığı kiloları nasıl veriyor, merak ediyor musunuz? İşte, Meryem Uzerli’den Demet Akalın’a ünlülerin doğum sonrası zayıflama sırları…

YAĞMUR SARIOĞLU

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz aylarda üçüncü bebeğini dünyaya getirmişti. Kısa sürede eski görünümüne kavuşan Sarıoğlu, nasıl kilo verdiği sorulunca şu cevabı vermişti:

"Merak edilen konulara gelince sadece emziriyorum, spor yapmıyorum. 2 ay sonunda yürüyüşe, 6 ay sonunda da spora başlarım. Kilo meselesine gelince 54 ile başladım, toplamda 23 kilo aldım, şu an 66 kiloyum. Vücut yapısı olarak kiloyu eşit aldığım için fazla göstermiyorum."

"İlk hamileliğimde olduğu gibi tahminen 6-8. ayımda eski kiloma dönerim. Acelem olduğunu düşünmüyorum."

DEMET AKALIN

4 Şubat 2014'te anne olan Demet Akalın, kızı Hira’ya hamileliğinde 34 kilo alarak ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ancak ünlü şarkıcı eski formuna kısa sürede kavuştu. Akalın, doğum sonrası kilolarından kurtulmak için ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile her gün bir saat yürüdü ve çok sıkı bir diyet yaptı.

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Ünlü şarkıcının kendisine hakaret edenlere yanıtı gecikmedi. Eski formuna kavuşan Demet Akalın, kilosu ile ilgili laf edenlere sitemde bulunarak şöyle dedi:

“İyi ki bana sosyal medyada ‘dana’ diye yazdılar. Biraz eziklenince insan hırs yapıyor. Ama yani yeni doğum yapmış kadına da 'dana' denmez ki. Öyle dedi de ne oldu; ben biraz daha çabuk kilo verdim... Zaten laf atanların çoğu, evli, çocuklu ve kilolarını veremeyen insanlar. Niye kocanla mutsuzluğunu, kilo verememeni benden çıkartıyorsun ki?”

ECE ERKEN

Ece Erken, oğlu Eymen’e hamileliği esnasında tam 30 kilo aldı. Ancak güzel sunucu, bu kilolarından 2 ay gibi kısa bir sürede kurtuldu.

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Ünlü sunucu doğum sonrası kilolarını nasıl verdiğini Instagram paylaşımıyla herkese duyurdu:

“Hep çok zayıflamışsın diyorsunuz ya daha 8 kilo fazlam var. Eskiden 34 bedendim şimdi 36, hamilelik boyunca 30 kilo aldım. Emzirerek 22 kilo verdim. Spora yakında başlarım, Eymen’den fırsat kalırsa.”

YASEMİN ÖZİLHAN

Yasemin Özilhan, ilk hamileliği sırasında 20 kilo aldı. Eski oyuncu, verdiği bir röportajda formuna nasıl kavuştuğunu şu sözlerle anlattı:

“Hamileliğimde 55 kilodan 75’e çıktım. Doğum sonrası pilatese başladım. Hocam sayesinde 5 ayda eski formuma kavuştum. Tabi bir de hayatımdan ekmeği çıkarttım. Karpuzu peynirsiz tükettim. Şu an 50 kiloyum” dedi.

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PELİN KARAHAN

İlk hamileliği esnasında 16 kilo aldığını söyleyen Pelin Karahan, kısa sürede eskisinden daha fit bir vücuda kavuştu.

Güzel oyuncu bunun sırrını ise şu sözlerle paylaştı: “Ali Demir’e hamileliğim sırasında 16 kilo aldım. Sonrasında 20 kilo olarak geri verdim. Doğumdan sonra spor yapmadım buna fırsatım olmadı ama emzirdiğim için çok hızlı kilo verdim.”

SEDEF AVCI

Kendisi gibi oyuncu Kıvanç Kasabalı’yla evli olan Sedef Avcı, 2013 yılında oğlu Can’ı kucağına aldı.

Güzel oyuncu, verdiği bir röportajda doğum kilolarıyla ilgili şöyle konuştu:

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“Hamilelikte 10 kilo aldım. Doğumdan sonra altı kilosu direkt gitti, sonra iki kilo verdim. Sonrasını da bilmiyorum, tartılmadım.”

MERYEM UZERLİ

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem’i olarak tanınan Meryem Uzerli, 2014 yılında kızı Lara’yı dünyaya getirmişti. Hamilelik sırasında 15 kilo alan Uzerli, doğum kilolarını sağlıklı beslenerek ve bisiklete binerek vermişti. Güzel oyuncu, eskisinden daha fit bir vücuda kavuşmayı başardı.