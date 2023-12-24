İki gündür kapkaranlığız... Bu ateş hepimizin yüreğini yakar!

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haber sonrası ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

FİLİZ AKIN

İki gündür kapkaranlığız 12 şehidimiz var. Bu ateş hepimizin yüreğini yakar. Yüreğimiz kan ağlıyor... Şehitlerimize, Allah'tan rahmet dilerken

Tüm acılı ailelerine, asker yakınlarına sabırlar diliyorum.

GÜL SUNAL

Şehitlerimize rahmet ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz..

Bunları yazarken içim kan ağlıyor. Ateş düştüğü yeri yakar... Bunu çok iyi biliyorum…

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EZGİ SERTER

12 ocak söndü… Yürekler yanıyor… Kaç ananın kaç eşin kaç evladın içi acıyor, feryat figan.. Allah'ım büyük sabır versin ..milletimizin başı sağ olsun.

ACUN ILICALI

Şehitlerimizin acısını yaşarken 6 kahraman askerimizin daha şehit haberini almak yüreğimizi yaktı. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun.

METİN ŞENTÜRK

İçimiz yandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman askerimiz şehit olmuştur.

Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine, sevenlerine sabırlar dilerim.

Şehitler asla ölmez, ölümsüzleşir.

SİNAN ÖZER

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Sözün bittiği yer... Çok üzgünüm...

Son 24 saatte 12 canımızı şehit verdik!

Kahramanlar can veriyor vatanımızı yaşatmak için!

Mekanları Cennet, Ruhları Şad Olsun…

HÜLYA KOÇYİĞİT

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kahramanlarınızın Allah, yardımcısı olsun.

Hepimizin başı sağ olsun.

TÜRKAN ŞORAY

Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.

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EROL EVGİN



Bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.

FERHAT GÖÇER



Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimize, vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum…

HADİSE



Hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre lanet olsun.





Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Ailelerine sabırlar diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun.

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NİLÜFER YUMLU

Lanet olsun teröre! 12 evladımızı şehit verdik. Allahtan rahmet acılı ailelerine sabır diliyorum.



