İdo Tatlıses'İn eşi Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

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2021 yılında İdo Tatlıses’le evlenen Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Torun haberiyle birlikte hazırlıklara başlayan Derya Tuna önceki gün Vadistanbul’da alışverişte görüntülendi:

“Büyük heyecanla torunlarımı bekliyorum. Gelinim ve oğlum beni çok mutlu etti. İkisini de seviyorum ama artık torunlarımı daha çok severim. Cinsiyetleri henüz belli değil, yine de bebek mağazalarını şimdiden dolaşmaya başladım.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

FUNDA'DAN 'SON BİR ŞARKI'

Funda Arar yeni single çalışması “Son Bir Şarkı”yı dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği Semicenk’e ait şarkının düzenlemesini Febyo Taşel yaptı.

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Klip ise Emre Alev yönetmenliğinde Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde çekildi.

YENİ PROJELER YOLDA

Ünlü oyuncu Derya Karadaş önceki akşam eşi Haki Biçici ile Cihangir’de görüntülendi.

Karadaş “Yeni projeler yolda, her şey yolunda. Eşimle birlikte biraz vakit geçirdik. Şimdi evimize gidiyoruz” dedi. (Sayit DURMAZ)

ÇOCUKLARA YARDIM ETMELİYİZ

Birce Akalay geçen gün Bodrum Turgutreis’te bulunan LÖSEV-Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın Tatil Köyü’nü ziyaret etti. Akalay, bu anları sosyal medya hesabından da yayınladı.

Oyuncu, herkesi gönüllü olmaya, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar için bir şeyler yapmaya davet etti. Akalay, çocukların tatil köyünde neler yaptığını da anlattı.

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GENİŞ OMUZLARIMI SEVİYORUM

İrem Derici geçen gün Çeşme’deki bir sahilde şarkılarını söyledi. Derici, valizi kaybolduğu için bikini üstü ile sahne almak zorunda kaldığını söyledi.

Şarkıcı, sosyal medya hesabında pozlarının altına şunu yazdı: “THY valizimi kaybettiği gün, don atlet çıktığım sahnemizden. Dövmelerim ve geniş omuzlarım, sizi seviyorum.”

YARIN KUŞADASI'NDA SAHNEDE

Hadise, yarın Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Kuşadası Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşacak.

Hadise, dikkat çekici performansıyla müzik şöleni sunacak. Şarkıcının sahne kostümleri şimdiden merak konusu oldu.

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HALDUN DORMEN 200'YE YAKIN ÖĞRENCİ MEZUN ETTİ

Ekin Gülhuy ve Hüseyin Gülhuy’un kurucusu olduğu, Haldun Dormen liderliğindeki Dormen Akademi; çocuk, genç ve yetişkin sanatseverlere yönelik farklı programlar sunuyor ve sanat severlerin ilgisini çeken farklı oyunları sahneliyor.

Haldun Dormen, bu yıl Dormen Akademi’de 1’i müzikal olmak üzere 3 oyun yönetti. Yönettiği oyunların yanında, çocuk ve yetişkin sınıflarının mezuniyetlerinde de öğrencilerini yalnız bırakmadı. 200’ye yakın öğrenci mezun eden Dormen “Büyük bir azimle çalışmaya devam etmenizi dilerim. Yarınlar sizindir” dedi.

YENİ FOBİSİ KÖPEK BALIĞI

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İREM Helvacıoğlu’nun sosyal medya yüzünden yeni bir fobisi oluştu. Ünlü oyuncu, son günlerde sosyal medyada sıkça yer alan köpek balığı videoları nedeniyle denize girmeye çekinir olduğunu söyledi.

İnsanların yüzdüğü yerlerde görülen köpek balıkları videolarını izleyen Helvacıoğlu, aynı durumu yaşamamak için deniz tatili yapmamaya karar verdi. Oyuncu, bu yaz tatil rotasını kültür turizmine çevirdi. (Cansu TOPCU)