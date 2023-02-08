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İclal Aydın'ın anne acısı

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#İclal Aydın#Yücel Çoker#Anne Acısı
İclal Aydının anne acısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 08:06

Oyuncu-yazar İclal Aydın'ın uzun süredir tedavi gören annesi Yücel Çoker hayatını kaybetti.

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Aydın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Annemiz Yücel Çoker’i 7 Şubat Salı günü saat 21:45’te kaybettik.
10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz.
Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…
Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç…
Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…

İclal Aydın - Hilal Aydın Özcan"

İclal Aydının anne acısı

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#İclal Aydın#Yücel Çoker#Anne Acısı

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