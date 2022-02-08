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İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, müze oluyor

#İbrahim Tatlıses#Haliliye#Şanlıurfa
İbrahim Tatlısesin doğduğu ev, müze oluyor

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

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Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

İbrahim Tatlısesin doğduğu ev, müze oluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.

İbrahim Tatlısesin doğduğu ev, müze oluyor

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