Milyonluk satış... İbrahim Çelikkol ev sahibiydi kiracı oldu!

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İbrahim Çelikkol’un kendisinden daha çok konuşulan Riva’daki evi yeniden gündemde!

Biliyorsunuz, ünlü oyuncu o evde eski eşiyle yaşamış, boşanmanın ardından taşınmıştı.

Çelikkol, doğa içindeki muhteşem evini kiraya çıkarmış, kısa süre sonra da Hadise-Mehmet Dinçerler çifti o eve taşınmıştı.

Ancak ev bu çifte de uğurlu gelmemiş, onlar da bir süre sonra boşanmıştı.

İbrahim Çelikkol , adı “uğursuz villa”ya çıkan evini sonunda satmış! Bir süre, yeni kız arkadaşı Natali Yarcan’la Riva’da yaşamış, ancak şehir hayatına özlem ağır basınca, evini satışa çıkarmıştı.

Şimdi duyduğuma göre Çelikkol, Riva’daki o meşhur villayı tam 50 milyon TL’ye satmış. Kendisine henüz yeni bir ev almayan yakışıklı oyuncu, onun yerine Bebek semtinde kiraya çıkarak yeni bir düzen kurmuş!

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Taze âşıkların Londra tatili

Bir süredir iş adamı Atilla Bingöl’le aşk yaşayan oyuncu Melis Sezen, sevgilisiyle Londra tatiline çıktı. Nisan sonunda ilk kez birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini sessiz sedasız yaşamaya devam ederken, güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir post’la aşkını ilan etmişti.

Her ikisi de seyahat etmeyi çok seven çift, birlikte Londra’ya giderek işlerine kısa bir mola vermiş oldu. Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz” ile büyük sükse yapan Melis Sezen, bu sezon ekranlarda umduğunu bulamamıştı. Sevgilisiyle çıktığı bu tatil, belli ki ilaç gibi gelecek...

Macera peşinde

Cemiyetin ünlü ismi Mine Kalpakçıoğlu, sevgilisi Mert İncekara ile birlikte trekking yapmaya Olimpos’a gitti.

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Dağ taş bayır gezen çift, en güzel anları sosyal medyada paylaştı. “Doğanın tadını birlikte çıkarmak her zaman iyi bir fikir” diyen Kalpakçıoğlu, sevgilisine gönderme yaparak, “Bu fotoğraftaki gerçek maceracı kim demeye gerek yok, ayakkabılar her şeyi anlatıyor” şeklinde takılmayı da ihmal etmedi!

‘Yaza merhaba’ partisi

Yazın gelişi, Richard Mille ana sponsorluğunda yeni çağın lüks anlayışının temsilcisi The Bodrum Edition’da düzenlenen görkemli bir davetle kutlandı.

Şahika Ercüment - Tuba Ünsal - Serdar Turan

Geçtiğimiz cuma akşamı, yurtdışı ve yurtiçinden birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşen davete iş, kültür, sanat, moda, spor ve medya dünyasından Rurik Gislason, Tuba Ünsal, Şahika Ercüment, Ali Elmacı, Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Oktay Çubuk, Tuba Ergin, Esra Gülmen, Yasemin Öğün gibi isimler katıldı. The ORGANICS by Red Bull ile hazırlanan ikramların servis edildiği gecede Alper Akçay’ın dans performansıyla keyifli anlar yaşandı.

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