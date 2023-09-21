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İbrahim Çelikkol depremzede aileyi ziyaret etti

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#İbrahim Çelikkol#Depre#Hatay
İbrahim Çelikkol depremzede aileyi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 07:52

İbrahim Çelikkol, 6 Şubat’taki büyük deprem felaketinde ilk günden bölgeye giderek arama kurtarma ekiplerine katılmıştı.

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Oyuncunun yardım eli uzattığı aileler arasında 8 günlük Asya ve ailesinin olduğu ortaya çıktı.

Oyuncunun, minik Asya ve ailesini İstanbul’daki evinde yaklaşık 3 ay misafir ettiği öğrenildi.

Geçen günlerde Adana’ya giden İbrahim Çelikkol, şimdi 8 aylık olan olan Asya bebeği ziyaret etti.

Bebeğin annesi, İbrahim Çelikkol ve Asya’nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözlere yer verdi:

İbrahim Çelikkol depremzede aileyi ziyaret etti

“Bu dünyanın en güzel öncesi ve sonrası... Tam 6 buçuk ay sonra Asya’yla bir aradalar. Bu güzel yürekli adam depremde bize evini açtı. Asya, 8 günlükken bizi İstanbul’da ağırladı. Bu yüzden benim kızımın biricik amcası.”

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#İbrahim Çelikkol#Depre#Hatay

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