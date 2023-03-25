Hüsnü Çoban'ın oğlu 17 yaşında

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Ozan, aile fotoğrafının altına şu notu yazdı: “Canım oğlum, ömrüm; yeni yaşın kutlu olsun. Seni seviyorum.”
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
GÜZEL HABERLER
Özge Özpirinçci önceki gün eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile Akmerkez’deydi.
Kızını babasına bırakıp alışveriş turuna çıkan oyuncu, muhabirlerin sorularını da yanıtladı. “İşimle alakalı güzel haberlerim var” diyen Özpirinçci, farklı projelerle seyirci karşısına çıkacağını açıkladı: “Bir tiyatro oyunu ve bir dizi olacak. Keyfim yerinde çok şükür.” (Deniz BOY)
MORU SEVEN ADAMA AŞIĞIM
Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Büşra Cebe önceki gün siyah ve mor renkli bir arabanın önünde poz verdi.
Cebe, fotoğrafı şu notla sosyal medya hesabından paylaştı: “Senin rengin benim rengime karışsın sevgilim. Onlarca renk içinden en çok moru seven bir adama âşığım.”
DIŞARIDA KONUŞMUYORUM
Songül Öden önceki akşam Etiler Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.
Oyuncu, gazetecilerin sorularını “Arkadaşlar ben dışarıda konuşmuyorum” diyerek geri çevirdi. (Sayit DURMAZ)
20 YILLIK HAYALİM GERÇEK OLDU
Mehmet Çevik, Serdar Ortaç’ın sevilen şarkısı “Bilsem ki”yi yeniden yorumladı. Önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekilen klipte Serdar Ortaç da rol aldı. Beyaz kıyafetlerle kamera karşısına geçen ikili, çekim arasında soruları yanıtladı.
HEM YAZDI HEM OYNADI
Davut Bekri, hem Cengiz Küçükayvaz ile birlikte senaryosunu yazdığı hem de yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası” filmini seyirciyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.
KÖPEĞE ÖZEL KIYAFET
Kosovalı şarkıcı Morena Taraku önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.
Şarkıcı, Moi adını verdiği Pomeranian Boo cinsi köpeğiyle poz verdi. Taraku, Rusya’dan özel uçakla getirdiği köpeğine Louis Vuitton markalı köpek kıyafeti giydirdi. Şarkıcı, köpeğine binlerce TL’lik kıyafetler aldığını söyledi.
STİL DANIŞMANIMDIR
Keremcem önceki gün Etiler Akmerkez’de bir kadın arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülendi.
İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince birbirinden uzaklaştı. Keremcem “Kendisi stil danışmanım. Alışveriş yapmaya geldik” dedi. (Sayit DURMAZ)