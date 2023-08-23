×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hülya Koçyiğit: Ülkemiz kadın gücüyle yükselecek

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Koçyiğit#Bandırma Seyirlik Akşamlar#Yeşilçam
Hülya Koçyiğit: Ülkemiz kadın gücüyle yükselecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:40

Hülya Koçyiğit, “Bandırma Seyirlik Akşamlar” açık hava film izleme etkinliğinin onur konuğu oldu. Etkinlik kapsamında hem “Derman” filmi gösterilen hem de hayranlarıyla söyleşi yapan ünlü sanatçı, “Kadınlar size çok iş düşüyor. Ülkemiz kadınların gücüyle yükselecek” sözleriyle büyük alkış aldı.

Haberin Devamı

TÜRK sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma’da düzenlediği “Bandırma Seyirlik Akşamlar” adlı etkinliğe katıldı. Ünlü sanatçı, Tarık Akan’la rol aldığı “Derman” filminin gösterimi öncesi hayranlarıyla buluştu. Hülya Koçyiğit, Süleyman Dinçer’in moderatörlüğünde düzenlenen sohbette Yeşilçam anılarını anlattı.

Yeni yüzyıl Türkiye’sinde kadına çok iş düştüğünü belirten sanatçı, “Kadınlar size çok iş düşüyor. Ülkemiz kadınların gücüyle yükselecek” sözleriyle büyük alkış aldı.

Sohbetin ardından gösterilecek 1983 yapımı “Derman” filminin çekimleri sırasında yaşadıklarını da paylaşan Hülya Koçyiğit, Fırat ırmağındaki kızak sahnesinde ölümden döndüğünü açıkladı.

TALAT BULUT’LA ÖLÜMDEN DÖNDÜK

Buz tutan Fırat Nehri’nde Talat Bulut’la kızak sahnesi çekerken, aniden buzların çözülmesiyle büyük tehlike attıklarını belirten sanatçı, “Suların altında kalma tehlikesi geçirdik, ölümden döndük. Ama sinema için her şeyi feda etmeye her zaman hazırım” diye konuştu.

Haberin Devamı

Hülya Koçyiğit: Ülkemiz kadın gücüyle yükselecek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hülya Koçyiğit#Bandırma Seyirlik Akşamlar#Yeşilçam

BAKMADAN GEÇME!