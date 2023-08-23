Hülya Koçyiğit: Ülkemiz kadın gücüyle yükselecek

Haberin Devamı

TÜRK sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma’da düzenlediği “Bandırma Seyirlik Akşamlar” adlı etkinliğe katıldı. Ünlü sanatçı, Tarık Akan’la rol aldığı “Derman” filminin gösterimi öncesi hayranlarıyla buluştu. Hülya Koçyiğit, Süleyman Dinçer’in moderatörlüğünde düzenlenen sohbette Yeşilçam anılarını anlattı.



Yeni yüzyıl Türkiye’sinde kadına çok iş düştüğünü belirten sanatçı, “Kadınlar size çok iş düşüyor. Ülkemiz kadınların gücüyle yükselecek” sözleriyle büyük alkış aldı.



Sohbetin ardından gösterilecek 1983 yapımı “Derman” filminin çekimleri sırasında yaşadıklarını da paylaşan Hülya Koçyiğit, Fırat ırmağındaki kızak sahnesinde ölümden döndüğünü açıkladı.



TALAT BULUT’LA ÖLÜMDEN DÖNDÜK



Buz tutan Fırat Nehri’nde Talat Bulut’la kızak sahnesi çekerken, aniden buzların çözülmesiyle büyük tehlike attıklarını belirten sanatçı, “Suların altında kalma tehlikesi geçirdik, ölümden döndük. Ama sinema için her şeyi feda etmeye her zaman hazırım” diye konuştu.

Haberin Devamı