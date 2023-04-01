Hülya Koçyiğit konteyner kentte

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Sanatçıya ‘Doğanın Anneleri Hareketi’ üyeleri de eşlik etti.



Koçyiğit, sosyal medya hesabından bölgeden fotoğraflar paylaşarak şu notu yazdı:



“Canım ülkemin güzel insanlarıyla, kardeşlerimle, birbirinden değerli evlatlarımla her zamanki gibi yan yana olduk. Sohbet ettik. Birbirimizin ruhlarına dokunup yaralarımızı iyileştirmeye çalıştık. Yaşanan acıları unutmak imkânsız ama bize; birlikte olmak, anlamak, dinlemek, acıyı bölüşmek ve paylaşmak iyi gelecek. Her zaman yanınızda olacağım.”