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Hülya Koçyiğit konteyner kentte

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#Hülya Koçyiğit#Gaziantep#Nurdağı Konteyner Kent
Hülya Koçyiğit konteyner kentte
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 08:20

HÜLYA Koçyiğit önceki gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum himayesinde Gaziantep Nurdağı konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

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Sanatçıya ‘Doğanın Anneleri Hareketi’ üyeleri de eşlik etti.

Koçyiğit, sosyal medya hesabından bölgeden fotoğraflar paylaşarak şu notu yazdı:

“Canım ülkemin güzel insanlarıyla, kardeşlerimle, birbirinden değerli evlatlarımla her zamanki gibi yan yana olduk. Sohbet ettik. Birbirimizin ruhlarına dokunup yaralarımızı iyileştirmeye çalıştık. Yaşanan acıları unutmak imkânsız ama bize; birlikte olmak, anlamak, dinlemek, acıyı bölüşmek ve paylaşmak iyi gelecek. Her zaman yanınızda olacağım.”

 

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#Hülya Koçyiğit#Gaziantep#Nurdağı Konteyner Kent

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