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Hilal Özdemir: Maddi zorluk yaşamam muhtarlığı getirdi

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#Hilal Özdemir#Hazım Körmükçü#Suadiye Mahallesi
Hilal Özdemir: Maddi zorluk yaşamam muhtarlığı getirdi
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 08:07

Hilal Özdemir, Kadıköy’ün Suadiye Mahallesi’ne muhtar oldu. 2020 yılında mahalle muhtarından erzak yardımı isteyen sanatçı, maddi zorluk çektiği o dönemin kendisine ilham verdiğini söyledi: “Muhtarlık, en kolay ulaşılabilecek yardım mercii.”

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TÜRK halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kadıköy’ün Suadiye Mahallesi’nde muhtar seçildi. Sanatçı, seçimlerin ardından duygularını Hürriyet’e anlattı: “Suadiye halkının beni ve ekibimi tercih etmesi çok güzel bir duygu. Layık olmaya çalışacağız. Önceki Suadiye Mahalle Muhtarı Emel Perk Afacan benim çok kıymetli bir ablam, büyüğüm. 40 yıllık babadan muhtarlığı vardı. Onun desteğiyle muhtarlığı almış olduk. Bundan sonraki süreçte nelere ihtiyaç var, ona bakacağız.”

ERZAK YARDIMI ALIYORDU

Hilal Özdemir, 2020 yılında iki çocuğunun babası olan eski eşi Hazım Körmükçü’nün kendisine nafaka ödemediğini, bu nedenle Kızılay ile mahalle muhtarına başvurarak erzak yardımı aldığını açıklamıştı. Sanatçı, maddi zorluk yaşadığı o günlerin de muhtarlık yolunda kendisine ilham verdiğini söyledi: “Herkesin başına her şey gelebilir, önemli olan onu nasıl atlattığınızdır. O günlerin de etkisi oldu tabii, olmadı diyemem. Muhtarlık, insanların en kolay ulaşabileceği yardım mercii. Bu anlamda da destek oluyorlar insanlara. En yakın örneğini kendimde gördüm. İnsanın en çaresiz kaldığı zamanlarda ulaşabileceği bir el.”

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Hilal Özdemir: Maddi zorluk yaşamam muhtarlığı getirdi


MÜZİĞE DE DEVAM

Özdemir, muhtarlığın yanında sanat hayatına da devam edeceğini söyledi: “Muhtarlık, başka bir iş yapmaya engel değil. Müziksiz bir hayat düşünemem. 5 yaşından beri müziğin içerisindeyim. Suadiye halkı ‘Ne yapabiliriz müzik adına?’ diye sorduğunda, güzel bir koro kurmayı düşündüğümü söyleyeceğim. Şimdiden istek de var. Mahalle sakinleri beni görmeye gelip kutluyor, bu da beni çok mutlu ediyor.”

HİZMET AŞKIYLA YANIYORUM

Hilal Özdemir, neden muhtar olmak istediğini şu sözlerle açıkladı: “Manevi babam rahmetli Selçuk Kutlu, Suadiye’de mahalle muhtarlığı yapardı. Diğer ilhamım muhtar Nihal Cengiz, pandemi döneminde sahalardaydı. Herkes evinde karantinadayken, o yardım dağıtıyordu. Her yere yetişiyordu. Çok onurlu, saygı duyulacak bir kurum. Devletle vatandaş arasında bir köprü vazifesi görüyor. Ben 8 yıl kişisel gelişim eğitimleri aldım. ‘Vatandaşa nasıl yardımcı olabilirim’in derdi ve hizmet aşkıyla yanıyorum. Sanatçı olmamın üstüne bir de muhtarlık eklendi. Sanatçılar hassas ve duygusal insanlardır.”

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#Hilal Özdemir#Hazım Körmükçü#Suadiye Mahallesi

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