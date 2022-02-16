Hıçkırık filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Hıçkırık'ın konusu ve oyuncu kadrosu

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2018 yılında vizyona giren Hint filmi Hıçkırık, TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Söz konusu filmin genel konusunu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak eden filmseverler de merak ettikleri detayları internette araştırıyor. İşte Hıçkırık filmi hakkında detaylar...

HIÇKIRIK KONUSU

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI

Rani Mukerji - Naina Mathur

Neeraj Kabi - Mr. Wadia

Rohit Saraf - Akshay

Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur

Asif Basra - Shyamlal

Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna

Vikram Gokhale - Mr. Khan

Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar

Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur

Hussain Dalal - Vinay

Ivan Rodrigues - Müdür

Harsh Mayar - Aatish