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Hıçkırık filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Hıçkırık'ın konusu ve oyuncu kadrosu

#Hıçkırık Filmi#Hıçkırık
Hıçkırık filminin oyuncuları kimler, konusu ne İşte Hıçkırıkın konusu ve oyuncu kadrosu

Hıçkırık'ın yönetmen koltuğunda Siddharth Malhotra otururken filmin başrolünde ise Rani Mukerji yer alıyor. Hıçkırık filmi, öğretmen olmak isteyen Rani adında genç kadının tüm olumsuzluklara rağmen hayaline kavuşmasını konu ediniyor. Peki, Hıçkırık filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

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2018 yılında vizyona giren Hint filmi Hıçkırık, TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Söz konusu filmin genel konusunu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak eden filmseverler de merak ettikleri detayları internette araştırıyor. İşte Hıçkırık filmi hakkında detaylar...

HIÇKIRIK KONUSU

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI

Rani Mukerji - Naina Mathur
Neeraj Kabi - Mr. Wadia
Rohit Saraf - Akshay
Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur
Asif Basra - Shyamlal
Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna
Vikram Gokhale - Mr. Khan
Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar
Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur
Hussain Dalal - Vinay
Ivan Rodrigues - Müdür
Harsh Mayar - Aatish

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