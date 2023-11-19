Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne sayılı günler kaldı... Heyecan dorukta!

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◊ Savaş Özbey: Benim bu konudaki gurum Levon Kordonciyan’dır. Türkiye’nin aileden gelen en köklü terzisi. Ama galiba bu sene bir değişiklik yapıp Farah Zeynep Abdullah’a danışacağım.

◊ Orkun Ün: Ben de bu hafta smokinimi Levon Kordonciyan’a diktiriyorum ve hazırlıklarımı tamamlıyorum. Heyecan çok dorukta çok.

◊ Onur Baştürk: Boran Kuzum’un “Bihter” galasında giydiğine benzer bir şey pek güzel olurdu, ne dersiniz?

◊ Ömür Gedik: Ben bir sürprizle geliyorum o güne. Bu arada herkes modacılarda Pantene Altın Kelebek kıyafeti için kamp kurmuş durumda. Çok güzel olacak çok.

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Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün

Hak eden başka mekânlar da vardı

Dünyanın en itibarlı restoran derecelendirme sistemi Michelin Rehberi’nin İstanbul, İzmir ve Bodrum seçkisinde yer almaya hak kazanan restoranlar açıklandı. Mekânlar, Michelin yıldızlarına kavuştu. Dikkatinizi çeken ya da sizi şaşırtan şeyler oldu mu organizasyonda?

◊ Savaş Özbey: Urla ve İzmirli şef Osman Sezener... Bu minik ilçe toplamda 6 yıldız, bu dev şefse 3 yıldız, bir tavsiye aldı. Hakikaten o kadar kocaman bir adam ki, Michelin önlüğüne sığmamış. Geçenlerde yemeklerini tattım, fazlasını da hak ediyor.

◊ Ömür Gedik: Michelin yıldızı almayı hak eden ama listede göremediğim restoranlar olmadı değil. Ben zevkime, etsiz yemeklere, başarıya ve samimiyete önem veren biri olarak kendi listemdekilere kendi yıldızlarımı veriyorum.

◊ Onur Baştürk: Şaşırtan şey pek olmadı. Urla’yı Urla yapan mekânların; Od Urla, Teruar ve Vino Locale’in yıldız alması zaten bekleniyordu. İstanbul’da yıldızı olanlar konumunu korudu. Yeni açılan Arkestra ve Sankai de yıldız almayı hak ettiler bence. Bodrum’daki restoranlardan Naru’nun es geçilmesine üzüldüm sadece.

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◊ Orkun Ün: Beklediğim gibiydi büyük kısmı. Tek “acaba”m Bodrum oldu. Sanki iki-üç mekân daha hak ediyordu Michelin yıldızını. Neyse seneye artık...

Alina’nın zaferi

Alina Boz’la ilişki yaşayan Umut Evirgen, eski aşkı Serenay Sarıkaya’nın paylaşımını like’layıp geri çekmişti, şimdi hepten takipten çıktı. Alina Boz’un Serenay zaferi diyebilir miyiz?

◊ Ömür Gedik: Alina zaten haklıydı ama şahane bir strateji ile haklıyken haksız duruma düşmedi. Kırmadan dökmeden istediğini aldı. Örnek almak lazım.

◊ Savaş Özbey: Kesinlikle büyük zafer bence. İki açıdan hem de. Hem herkese ne kadar sözünü dinleten, Umut Evirgen üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından. Hem de eski sevgililer konusunda sorun çıkarmayacağına dair verdiği söylenen sözü tuzla buz etmesi açısından.

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◊ Orkun Ün: E ama hayatında biri varken eski sevgiliye bakmak, beğenmek falan; bunlar olmaz. Haklı Alina, kutlu olsun zaferi.

◊ Onur Baştürk: Tam tersi, bence Serenay’ın zaferi! Yine o konuşuldu, yine o gündemdeydi. “Yeni sevgilinin zoruyla takipten çıkılan kadın” olarak gayet cool bir konuma yerleşti.

‘Gel barışalım’ diyor

Murat Cemcir, düğününe katılmadığı arkadaşı Ahmet Kural için “Kardeşler arasında kırgınlık olmaz” dedi. Sizce barışacak mı bu ikili?

◊ Orkun Ün: Tabii tabii. Çok doğru bir söz zaten. Kardeşler kırılır, kızar, darılır ama günün sonunda omuz omuza yollarına devam eder.

◊ Onur Baştürk: Bu laf o anlama geliyor. “Gel barışalım”la hemen hemen aynı şey. Barışsınlar tamam da, umarım yeniden ikili filmlere geri dönmezler...

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◊ Ömür Gedik: Taraflar biraz inatçı ama ben de bir süre sonra bir projede bir araya geleceklerini düşünüyorum. Bütün başarılı ikili ya da üçlüler darılsalar da sonunda bir araya gelirler.

◊ Savaş Özbey: Sevilen bir ikiliydiler. Günümüzün Zeki-Metin’i gibi biraz. Ama Ahmet Kural’ın evliliği bile onları bir araya getiremedi. Şimdi Ahmet’in bir de çocuğu olacak. Belki bebeğin hatırına buzlar erir.

Bravo Nebahat Hanım

Nebahat Çehre, bir inşaat firmasının reklam yüzü olmayı “Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa? Kahrolurum. Her şey para değil” diyerek reddetti. Yorumlarınızı alalım...

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◊ Orkun Ün: Para bazen ikinci planda kalmalı, insanlık hep önde olmalı. Bravo Nebahat Hanım’a.

◊ Savaş Özbey: Aynı asaleti yıllar önce Kemal Sunal da göstermiş. O da inşaat reklamında oynamayı aynı gerekçeyle reddetmiş. Az buz para da değil ha. Herkes Nebahat Çehre’yi takibe alsın, Instagram’ına bol bol reklam gelsin.

◊ Onur Baştürk: Çok güzel bir gerekçeyle reddetmiş tamam da, firmanın yerinde olsam bozulurdum hani. Bunu böyle neden açıkladı diye...

◊ Ömür Gedik: İnşaat sektörü en riskli reklam alanı. Haklı buldum Çehre’yi. Ben de girmek istemezdim. Yaşarken aldığın paralar değil, geriye bıraktığın algı ve kişiliğin önemli olduğunu anlamak lazım.

Fikir sahibini tebrik etmek lazım

Şeyma Subaşı bir paylaşımında photoshop yapmış gibi duvarı yamulttu, sonra bunun bir firmanın reklamı için bilerek yapıldığı ortaya çıktı. Nasıl buldunuz herkesi trollemesini?

◊ Savaş Özbey: Reklamın amacı konuşturmaksa eğer, tam 90’dan bir şut. Fikir sahibi reklamcıyı tebrik etmek lazım.

◊ Ömür Gedik: Başarılı ve zeki bir reklam hamlesi. Ekipten kim düşündüyse prim almalı. Şeyma’nın fikri ise ona da bravo.

◊ Onur Baştürk: Çok zekiceydi. Herkes atladı konuya. Hafta içi bir davette Şeyma’yla karşılaştım, ona da söyledim. Yapan kreatif ajansa tebrikler.

◊ Orkun Ün: Güldüm. Kadın biliyor ki ne yapsa taşlanacak, bunu hiç değilse lehime çevireyim demiş.

Farah'ın giymek için 124 bin lira alması gerekirdi

“Bihter” filminin galasına Farah Zeynep Abdullah’ın kıyafeti damga vurdu. Beğenen var mı 124 bin liralık Maison Margiela marka elbiseyi?

◊ Ömür Gedik: Yalan yok, sevmedim. Güzelim kadında bile kötü durmuş. Ki ne giyse yakışır deriz ama olmamış. Hande Ataizi ne kadar şıktı oysa.

◊ Onur Baştürk: Kıyafet güzel, 1920’ler kıyafet kodu olan bir galada giymek yanlış. Ama FZA bu, hiçbir şey umurunda değil.

◊ Savaş Özbey: Fiyatı 124 bin liraymış. Asıl o kıyafeti giymek için Farah’ın 124 bin alması gerekirdi. Her galada yapıyor bunu. “Bergen”deki kıyafeti, saçı falan da filmden çok konuşulmuştu.

◊ Orkun Ün: Ben çok anlamıyorum bu kıyafet işlerinden. O yüzden tek kelime edeceğim: Beğenmedim.