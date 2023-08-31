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Her Şeye Rağmen'in tarihi belli oldu

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#Her Şeye Rağmen#Erkan Petekkaya#Sinan Akdeniz
Her Şeye Rağmenin tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 08:07

Deprem felaketi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen “Her Şeye Rağmen”in seyirciyle buluşacağı tarih belli oldu.

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Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın Adana’da başlayıp Hollywood’a uzanan hayat hikâyesini anlatan “Her Şeye Rağmen”, 29 Eylül’de vizyona girecek.

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş’ın, başrolünü ise Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in üstlendiği yapımın galası ise 26 Eylül’de Kanyon AVM’de düzenlenecek.

Her Şeye Rağmenin tarihi belli oldu

Çekimleri Türkiye, Almanya ve İspanya’da yapılan filmde Aslıhan Malbora, Holger Doellmann, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser ve Ekin Mert Daymaz da rol alıyor.

 

 

 

 

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#Her Şeye Rağmen#Erkan Petekkaya#Sinan Akdeniz

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