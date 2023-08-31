Her Şeye Rağmen'in tarihi belli oldu

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Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın Adana’da başlayıp Hollywood’a uzanan hayat hikâyesini anlatan “Her Şeye Rağmen”, 29 Eylül’de vizyona girecek.

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş’ın, başrolünü ise Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in üstlendiği yapımın galası ise 26 Eylül’de Kanyon AVM’de düzenlenecek.

Çekimleri Türkiye, Almanya ve İspanya’da yapılan filmde Aslıhan Malbora, Holger Doellmann, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser ve Ekin Mert Daymaz da rol alıyor.