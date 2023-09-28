'Her Şeye Rağmen'in gala gecesine ünlü akını

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Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM Paribu Cineverse’de yapıldı.

Gala gecesine sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından bin kişilik kalabalık bir davetli gurubunun katıldı.

Adana’da başlayıp Hollywood’a kadar uzanan hikayesiyle dikkat çeken filmde, İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.

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İlhan Doğan’nın da hazır bulunduğu galaya yönetmen Erdal Murat Aktaş, Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Meral Yüzgüleç, Kaan Maximilianus Kaiser, Barbara Sotelsek, Holger Doelman, Ahmet Enes Petek, Yalçın Zobu, Salih Demir Ural, Mirza Sakiç, Hasan Demirtaş, Aslı Sevi katıldı.

Erkan Petekkaya ’nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçen yıl vefat eden Rıza Akın, çiçeklerle süslenmiş fotoğrafıyla gecede anıldı. Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro da galaya katıldı. Ekip, “Rıza abi de aramızda” dedi. Ayrıca Dubai merkezli bir şirketin yöneticisi “ Her Şeye Rağmen ”in “token”nini yaptı.

Rıza Akın ekip tarafından anıldı.