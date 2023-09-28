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'Her Şeye Rağmen'in gala gecesine ünlü akını

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#Erkan Petekkaya#Her Şeye Rağmen#Gala Gecesi
Her Şeye Rağmenin gala gecesine ünlü akını
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 08:52

Erkan Petekkkaya’nın başrolünde yer aldığı “Her Şeye Rağmen” filmi yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.

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Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM Paribu Cineverse’de yapıldı.

Her Şeye Rağmenin gala gecesine ünlü akını

Gala gecesine sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından bin kişilik kalabalık bir davetli gurubunun katıldı.

Her Şeye Rağmenin gala gecesine ünlü akını

Adana’da başlayıp Hollywood’a kadar uzanan hikayesiyle dikkat çeken filmde, İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.

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Her Şeye Rağmenin gala gecesine ünlü akını

İlhan Doğan’nın da hazır bulunduğu galaya yönetmen Erdal Murat Aktaş, Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Meral Yüzgüleç, Kaan Maximilianus Kaiser, Barbara Sotelsek, Holger Doelman, Ahmet Enes Petek, Yalçın Zobu, Salih Demir Ural, Mirza Sakiç, Hasan Demirtaş, Aslı Sevi katıldı.

Her Şeye Rağmenin gala gecesine ünlü akını


RIZA AKIN UNUTULMADI

Erkan Petekkaya’nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçen yıl vefat eden Rıza Akın, çiçeklerle süslenmiş fotoğrafıyla gecede anıldı. Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro da galaya katıldı. Ekip, “Rıza abi de aramızda” dedi. Ayrıca Dubai merkezli bir şirketin yöneticisi “Her Şeye Rağmen”in “token”nini yaptı. 

Her Şeye Rağmenin gala gecesine ünlü akını

Rıza Akın ekip tarafından anıldı.

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#Erkan Petekkaya#Her Şeye Rağmen#Gala Gecesi

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