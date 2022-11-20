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Hep 'seninle evleneceğiz’ derdi!

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#Sezercik#LİNET#MAGAZİN
Hep seninle evleneceğiz’ derdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 11:57

YEŞİLÇAM’ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu, nisan ayında 4’üncü kez evlendi. İnanoğlu bu kez çocukluk aşkı olan mimar Seyhan Eyiçalış’la hayatını birleştirdi. Seyhan Eyiçalış, evlilik hikayesini anlattı...

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Çok mutlu olduklarını dile getiren Seyhan Eyiçalış, “2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana ‘hep seninle evleneceğiz’ derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım’la birlikte Türk örf âdetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer’i çok seviyorum. Benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz” dedi.

Hep seninle evleneceğiz’ derdi

Daha önce 3 evlilik yapan Sezer İnanoğlu’nun bir kızı var. 

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Hep seninle evleneceğiz’ derdi

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu’dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol aldı. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir. Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İSPANYOL DAMATLA DÖNEBİLİRİM
İREM Derici aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Etiler’deki Sahne İstanbul’da hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konseri öncesi soruları yanıtladı.

Hep seninle evleneceğiz’ derdi


Hayatında kimse olmadığını belirten Derici, “10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum vallahi. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere” diyerek kahkaha attı. Derici sözlerine şöyle devam etti: “Bu gönül sevmek istiyor. Madrid’e tatile gideceğim. Oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim, size ne yaparım bilmiyorum. Amerika’ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım. Erkeklerle tanışırım, size damat getiririm diye ama onda da Türk yazdı bana. ‘İrem Derici’nin adını kullanmaya utanmıyor musun’ diye. Sahte hesap sandı beni. Artık bir bara gideceğim Madrid’de, orada biriyle falan tanışırım belki.”Sayit DURMAZ

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BARIŞ'IN KOLYESİ HEP BOYNUMDA
MERHUM şarkıcı Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü konu alan “Barış Akarsu Merhaba” filmi vizyona girdi. Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, önceki gün filmin İstanbul Marmara Park ve İstanbul Torium’daki gösterimlerinde izleyicilerle bir araya geldi.

Hep seninle evleneceğiz’ derdi

Ünlü oyuncu, Torium Alışveriş Merkezi Cinetech Sinemaları’nda gösterim öncesi düzenlenen söyleşide Barış Akarsu’nun ablası Nesrin Akarsu’nun hediye ettiği boynundaki kolyeyi göstererek “Nesrin Abla, bana Barış’ın kolyesini hediye etti. Kolyesi her zaman boynumda. Bana da güç verdiğine inanıyorum. Oynarken de hep yardımı dokundu” dedi.

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YALIDA NİKAH
OYUNCU Sevcan Yaşar, müzisyen İrsel Çivit ile evlendi. Ünlü çift dün öğle saatlerinde Fuat Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle nikâh defterine imza attı.

Hep seninle evleneceğiz’ derdi

Düğün törenine Yaşar ve Çivit’in ailelerinin yanı sıra dostları katıldı. Sadece bir nikâhla evlenen çift, konuklarına “Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz” dedi.

LİNET RÜZGARI

LİNET önceki akşam Cahide adlı eğlence mekânında konser verdi. 3 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, önce yırtmaçlı uzun siyah elbise ardından da tek parça mini etekli üstü transparan bir kıyafetle hayranlarının karşısına çıktı.

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Hep seninle evleneceğiz’ derdi


Günler öncesinden rezervasyonları biten konserde LİNET, Türkçe başta olmak üzere birçok farklı dilden söylediği şarkılarla hem işitsel hem de görsel olarak hayranlarına unutulmaz bir şov sergiledi.

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#Sezercik#LİNET#MAGAZİN

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