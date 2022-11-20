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Çok mutlu olduklarını dile getiren Seyhan Eyiçalış, “2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana ‘hep seninle evleneceğiz’ derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım’la birlikte Türk örf âdetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer’i çok seviyorum. Benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz” dedi.



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Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu’dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘ Sezercik ’ adıyla çekilen filmlerde rol aldı. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir. Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İSPANYOL DAMATLA DÖNEBİLİRİM

İREM Derici aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Etiler’deki Sahne İstanbul’da hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konseri öncesi soruları yanıtladı.

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Hayatında kimse olmadığını belirten Derici, “10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum vallahi. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere” diyerek kahkaha attı. Derici sözlerine şöyle devam etti: “Bu gönül sevmek istiyor. Madrid’e tatile gideceğim. Oradan artık İspanyol bir damat ile mi dönerim, size ne yaparım bilmiyorum. Amerika’ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım. Erkeklerle tanışırım, size damat getiririm diye ama onda da Türk yazdı bana. ‘İrem Derici’nin adını kullanmaya utanmıyor musun’ diye. Sahte hesap sandı beni. Artık bir bara gideceğim Madrid’de, orada biriyle falan tanışırım belki.”Sayit DURMAZ

BARIŞ'IN KOLYESİ HEP BOYNUMDA

MERHUM şarkıcı Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü konu alan “Barış Akarsu Merhaba” filmi vizyona girdi. Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, önceki gün filmin İstanbul Marmara Park ve İstanbul Torium’daki gösterimlerinde izleyicilerle bir araya geldi.



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Ünlü oyuncu, Torium Alışveriş Merkezi Cinetech Sinemaları’nda gösterim öncesi düzenlenen söyleşide Barış Akarsu’nun ablası Nesrin Akarsu’nun hediye ettiği boynundaki kolyeyi göstererek “Nesrin Abla, bana Barış’ın kolyesini hediye etti. Kolyesi her zaman boynumda. Bana da güç verdiğine inanıyorum. Oynarken de hep yardımı dokundu” dedi.

YALIDA NİKAH

OYUNCU Sevcan Yaşar, müzisyen İrsel Çivit ile evlendi. Ünlü çift dün öğle saatlerinde Fuat Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle nikâh defterine imza attı.



Düğün törenine Yaşar ve Çivit’in ailelerinin yanı sıra dostları katıldı. Sadece bir nikâhla evlenen çift, konuklarına “Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz” dedi.

LİNET önceki akşam Cahide adlı eğlence mekânında konser verdi. 3 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, önce yırtmaçlı uzun siyah elbise ardından da tek parça mini etekli üstü transparan bir kıyafetle hayranlarının karşısına çıktı.

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