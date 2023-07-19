Hep mi güzeliz hep mi çiçek... Ünlü isimler Bodrum'da buluştu!

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Bodrum’da tatil yapan eski dostlar Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca ve Suzan Kardeş buluşup hasret giderdi.

Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu gündüz saatlerinde ilk olarak Sezen Aksu’yu evinde ziyaret etti. Üçlü balkonda birlikte objektife poz verdi.

Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu bu ziyaretin ardından Gümüşlük’teki bir restoranda Yonca Evcimik, Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi ve Suzan Kardeş’le bir araya geldi.

Keyifli yemekte eski dostlar başlarına taktıkları çiçek taçlarıyla poz verdi. Yonca Evcimik bu kareleri “Ne anılar, ne anılar... Dostlarla güzel bir yaz akşamı çiçeklenerek devam ediyor” notuyla Instagram’ına yükledi.