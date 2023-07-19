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Hep mi güzeliz hep mi çiçek... Ünlü isimler Bodrum'da buluştu!

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akbağ#Sezen Aksu#Emel Müftüoğlu
Hep mi güzeliz hep mi çiçek... Ünlü isimler Bodrumda buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:34

Eski dostlar Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Suzan Kardeş, Bodrum’da buluştu. Ünlü isimler bu buluşmadan kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

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Bodrum’da tatil yapan eski dostlar Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca ve Suzan Kardeş buluşup hasret giderdi.

Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu gündüz saatlerinde ilk olarak Sezen Aksu’yu evinde ziyaret etti. Üçlü balkonda birlikte objektife poz verdi.

Hep mi güzeliz hep mi çiçek... Ünlü isimler Bodrumda buluştu

Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu bu ziyaretin ardından Gümüşlük’teki bir restoranda Yonca Evcimik, Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi ve Suzan Kardeş’le bir araya geldi.

Hep mi güzeliz hep mi çiçek... Ünlü isimler Bodrumda buluştu

Keyifli yemekte eski dostlar başlarına taktıkları çiçek taçlarıyla poz verdi. Yonca Evcimik bu kareleri “Ne anılar, ne anılar... Dostlarla güzel bir yaz akşamı çiçeklenerek devam ediyor” notuyla Instagram’ına yükledi.

 

 

 

 

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#Demet Akbağ#Sezen Aksu#Emel Müftüoğlu