Helen McCrory hayatını kaybetti! Harry Potter filmi ile hafızalara kazınmıştı

Harry Potter filmlerinde ve Peaky Blinders dizisinde rol alan İngiliz oyuncu Helen McCrory, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Üç Harry Potter filminde de rol alan McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Lewis, sosyal medya hesabından "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz" mesajını paylaştı.

Başarılı aktris geçtiğimiz yıl eşi ile COVID-19 pandemisinden etkilenen sağlık çalışanları için yardım kampanyası düzenlemişti.

HELEN MCCRORY KİMDİR?

Helen Elizabeth McCrory,17 Ağustos 1968'de dünyaya geldi. Londra Sanat Üniversitesi Drama bölümü mezunudur. Lucky Jim (2003), Charles II: The Power and The Passion (2003) televizyon dizilerinde oynamıştır.

1 Nisan 2006'da Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi Bellatrix Lestrange rolü için seçildiği duyurulmuştu. Ancak McCrory hamileliği nedeniyle bu rolden çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen serinin 6. filmi olan Harry Potter ve Melez Prens'de Bellatrix Lestrange'in kardeşi Narcissa Malfoy'u canlandırmıştır. Ayrıca Doctor Who'da The Vampires of Venice bölümünde Rosanna karakterini canlandırdı.

Helen McCrory, Londra'nın Paddington bölgesinde doğdu. Annesi Ann Gallerli babası Iain ise Glasgowlu bir diplomattı. Babasının mesleği dolayısıyla dünyanın birçok yerinde yaşadı. 15 yaşında yatılı okulda okumak için İngiltere'ye döndü.

Helen McCrory, 2003 yılında Five Gold Rings adlı tiyatro oyununda onunla birlikte yer alan oyuncu Damian Lewis ile tanıştı Lewis ile evlenen McCrory'nin Manon adında 2006 doğumlu bir kızı ve Gulliver adında 2007 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır. 2017 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı almıştır.

2020 yılında Nisan ayında kocası Lewis ile birlikte COVID-19 pandemisinden etkilenen sağlık çalışanları için 1 milyon pound toplamışlardır.

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