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Hediyeler otizmli çocuklara

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#Caner Cindoruk#Türkiye Otistiklere Destek Ve Eğitim Vakfı#TODEV
Hediyeler otizmli çocuklara
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 08:03

Caner Cindoruk, otizm farkındalığına dikkat çekerek doğum gününü bağışladı.

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Başarılı oyuncu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile kampanya başlatarak depremzede otizmli çocukların hayatına dokunmak istedi.

Caner Cindoruk, sosyal medya hesabında şu sözlere yer verdi:

“Otizm Farkındalık Ayı’na özel ben de iyilik dolu hareketlere dahil olmak istedim. 17 Nisan’daki doğum günümü TODEV’den destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Depremden etkilenmiş otizmli çocuklara umut olmak isterseniz kampanyama dahil olun. El ele verelim ve otizmli çocukların farkında olalım.”

Hediyeler otizmli çocuklara

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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında birçok isim önemli çalışmalarda bulundu. Yaşar, Aslıhan Karalar, Ceyhun Fersoy, Selen
Seyven de otizmli çocuklara dikkat çekti.

 

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#Caner Cindoruk#Türkiye Otistiklere Destek Ve Eğitim Vakfı#TODEV

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