Hazer Amani kimdir? İşte Hazer Amani'nin hayatına dair bilgiler

Jüri üyesi olduğu yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyuran Hazer Amani, ünlü şarkıcı Sıla ile olan evliliğini sonlandırdı. İşte, Hazer Amani'nin hayatına dair bilgiler...

1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk babası ise İranlı olan Hazer Amani, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

ODTÜ'den mezun olduktan sonra Güney Afrika'da aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başlamış ardından da 4 yıllık bir programla dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği hakkında eğitim almıştır.

9 yılın ardından Güney Afrika'dan İstanbul'a dönmüş ve 2010 yılında ünlü bir restaurantın Executive Chefi olarak görev almıştır. 2011'de katıldığı bir yarışmada yılının "En Yaratıcı Şefi" ödülünü almıştır.

Geçtiğimiz yıllarda MasterChef isimli yarışma programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapan Hazer Amani, The Taste Türkiye'de moderatör olarak görev almıştı.