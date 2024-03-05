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Hazal Kaya ve Ali Atay'dan samimi açıklamalar... Düğün tarihini astrolog belirledi!

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#Hazal Kaya#Ali Atay#İbrahim Selim
Hazal Kaya ve Ali Ataydan samimi açıklamalar... Düğün tarihini astrolog belirledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 10:06

Hazal Kaya ve Ali Atay, “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı YouTube programına konuk oldu.

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8 yıllık mutlu ilişkilerini 6 Şubat 2019 yılında nikâh masasına taşıyan çift düğün tarihlerini astroloğa danışarak aldıklarını söyledi.

Hazal Kaya, “Düğün için ben ve astroloğum ‘6 Şubat Çarşamba şahane bir gün’ dedik. Tarihi öyle belirledik” dedi.

Hazal Kaya’nın tüm konularda astroloğa danıştığını belirten Ali Atay eşine “Düğününü insan astroloji haritasına göre belirler mi” diyerek takıldı. Atay sözlerini şöyle sürdürdü:

Hazal Kaya ve Ali Ataydan samimi açıklamalar... Düğün tarihini astrolog belirledi

“Ben yazın evlenmek istiyorum, ben yaz seviyorum. Kıştan nefret ediyorum. 6 Şubat düğün tarihi bana hep tersti. Düğünü kışın yapma fikri bir astrolog tarafından verildi.”

6 Şubat tarihinin sonradan kendilerine uğurlu gelmediğini itiraf eden Hazal Kaya “5 yıldır 6 Şubat’ta hiç yüzümüz gülmedi. Geçen yıl 6 Şubat’ta korkunç bir deprem yaşadığımız için artık evlilik yıldönümümüzü 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kutluyoruz” dedi.

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Hazal Kaya ve Ali Ataydan samimi açıklamalar... Düğün tarihini astrolog belirledi

YENİ DOLANDIRILDIM

Programda İbrahim Selim’in dolandırılmayla ilgili anısıyla “Ay sen dolandırıldın mı İbrahim?” diye dalga geçen Hazal Kaya’ya eşinden sürpriz bir karşılık geldi. Ali Atay “Sen dolandırılmadığını mı sanıyorsun?” diye sorunca herkes kahkahalara boğuldu. Anlık bir farkındalık yaşayan ve “Ay daha yeni dolandırıldım” diyen Kaya’ya eşi “Ben uğraştım ya” diye sitem etti.

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#Hazal Kaya#Ali Atay#İbrahim Selim

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