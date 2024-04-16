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Hazal Kaya ile Nükhet Duru'nun bayram buluşması

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#Hazal Kaya#Nükhet Duru#Bodrum
Hazal Kaya ile Nükhet Durunun bayram buluşması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:37

HAZAL Kaya, Bodrum tatilinde usta sanatçılar Nükhet Duru ve Güvenç Dağüstün’le bir araya geldi.

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Bayramın son günü Bodrum Caresse Luxury adlı otelde sahneye çıkan Nükhet Duru, konserinde kendisine eşlik eden müzisyen dostu Güvenç Dağüstün ile Adana İl Sınırı Bodrum adlı mekânda yemeğe çıktı.

Aynı restoranda olan Hazal Kaya, hayranı olduğu Nükhet Duru’nun masasına giderek onunla sohbet etti.

Ünlü oyuncu, Duru ile hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi. Kaya, ünlü sanatçıyla olan bu karesini Instagram’ının hikâye bölümünde “Benim şansıma bakın” notuyla takipçileriyle de paylaştı.

Hazal Kaya ile Nükhet Durunun bayram buluşması

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#Hazal Kaya#Nükhet Duru#Bodrum

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