Hazal Kaya doğum kilolarını verdi!

Haberin Devamı

Melike Şahin, iki gece üst üste Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Şahin, biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şahin önceki akşamki konserde giymiş olduğu kıyafetin çok özel olduğunu söyledi.

Şarkıcı, isminin manasının kadın hükümdar olduğunu belirtti ve ekledi: “O yüzden kraliçe gibi giyindim.” Melike Şahin’i birçok ünlü isim de yakından izledi.

Melike Şahin’i eşi Sedat Arpalık da yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

Kilo umurumda olmaz

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, konseri birlikte izledi. Kaya, doğum kilolarını vermesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Bu övünülecek bir durum değil. Herkes istediği gibi görünebilir. Dizi çekimlerinde devamlılık için kilo verdim yoksa kilo umurumda bile olmaz.”



Selahattin Paşalı ise “Şu anda babalığı tam anlayamadım. 3 yıl sonra anlayacağım sanırım. Biraz daha olgunlaştım” dedi.