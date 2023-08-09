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Hazal Kaya doğum kilolarını verdi!

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#Hazal Kaya#Melike Şahin#Selahattin Paşalı
Hazal Kaya doğum kilolarını verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 08:41

Melike Şahin önceki akşam Harbiye sahnesindeydi. Şarkıcı, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti ve “Kraliçe gibiyim” dedi. Konseri izleyenlerin arasında Hazal Kaya da vardı. İkinci kez annelik sevinci yaşayan Kaya verdiği kilolar sorulunca 'Dizi çekimlerinde devamlılık için kilo verdim yoksa kilo umurumda bile olmaz' dedi.

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Melike Şahin, iki gece üst üste Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Şahin, biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şahin önceki akşamki konserde giymiş olduğu kıyafetin çok özel olduğunu söyledi.

Hazal Kaya doğum kilolarını verdi

Şarkıcı, isminin manasının kadın hükümdar olduğunu belirtti ve ekledi: “O yüzden kraliçe gibi giyindim.” Melike Şahin’i birçok ünlü isim de yakından izledi.

Hazal Kaya doğum kilolarını verdi

Melike Şahin’i eşi Sedat Arpalık da yalnız bırakmadı.

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Kilo umurumda olmaz

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, konseri birlikte izledi. Kaya, doğum kilolarını vermesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

Hazal Kaya doğum kilolarını verdi

“Bu övünülecek bir durum değil. Herkes istediği gibi görünebilir. Dizi çekimlerinde devamlılık için kilo verdim yoksa kilo umurumda bile olmaz.”

Selahattin Paşalı ise “Şu anda babalığı tam anlayamadım. 3 yıl sonra anlayacağım sanırım. Biraz daha olgunlaştım” dedi.

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#Hazal Kaya#Melike Şahin#Selahattin Paşalı

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