Hazal Erişkin kimdir nereli kaç yaşında? Hazal Erişkin dizileri ve filmleri
Hazal Erişkin, bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanmasının ardından magazin gündemindeki isim oldu. Afili Aşk isimli dizide rol almasının ardından O Ses Türkiye yarışmasındaki şarkısı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Moda programına da katılım gösteren Hazal Erişkin, Yasak Elma dizisinde rol almayı sürdürüyor. Peki, Hazal Erişkin kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Hazal Erişkin dizileri ve filmleri hakkında detaylı bilgiler
Hazal Erişkin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.
Yine TV8’de Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasına da yarışmacı olarak katılmıştı. Kamera önü oyunculuk eğitimleri alan Hazal Erişkin şuan Yasak Elma dizisinde rol alıyor.
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