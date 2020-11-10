Hazal Erişkin kimdir nereli kaç yaşında? Hazal Erişkin dizileri ve filmleri

Hazal Erişkin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.

Yine TV8’de Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasına da yarışmacı olarak katılmıştı. Kamera önü oyunculuk eğitimleri alan Hazal Erişkin şuan Yasak Elma dizisinde rol alıyor.