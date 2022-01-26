Hayvanseverlere iyi haberi verdi

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HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, uzun zamandır hayvanseverlerin gündeminde olan “mamada KDV indirimi” konusu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı ziyaret etti. Gedik’e dernek yönetim kurulu üyeleri avukat Yıltay Günay, Esra Fazlıoğlu ve Meltem Akman’ın da eşlik etti.

Ömür Gedik, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti: “Mahmut Gürcan’a kedi ve köpek mamalarının lüks değil ihtiyaç olduğunu, yüzde 18 KDV oranının yansıdığı mama fiyatlarıyla insanların hayvan sahiplenmekte ve evdekileri beslemekte zorlandığını anlattık.

Bakan yardımcımızdan hayvanseverler için güzel haberin sözünü aldık. Mahmut Gürcan, KDV’de sadeleştirmeye gidileceğini ve mamalardaki yüzde 18 KDV oranının düşürüleceğini söyledi. Birkaç aya bahsettiği çalışmaların sonuçlanacağını umuyoruz.”