Hayırlı evlat... Ailesine Bulgaristan'dan ev aldı!

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Hayırlı evlat! Ailesine ev aldı

Gülsim Ali, ailesine yaptığı jestle takdir topladı. Bulgaristan’da “Süper Model” yarışmasında derece aldıktan sonra 2012 yılında İstanbul’a yerleşen ve oyunculuk yapmaya başlayan Gülsim Ali, kazandıklarıyla Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde yaşayan anne ve babasına ev aldı. Ev için 1.5 milyon lira ödeyen Ali, “Onlara ne yapsam az” diyormuş.

Aşçı oldular

Oyuncu Ceren Moray ve bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Doğu Orcan aşçılığa merak sarmış. Sevgililer farklı mekânlarda özel menüler hazırlıyormuş. Bir süredir ekranlardan uzak olan Moray, yemek pişirme işini çok sevmiş.

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Sevgilisinin yolunda

Eda Gürkaynak, Birkan Sokullu ile aşk yaşamaya başladıktan sonra oyunculuğa merak sardı. New York Üniversitesi mezunu olan Eda Hanım, sevgilisinin de desteğiyle oyunculuk dersleri almaya başlamış. Çeşitli oyunculuk atölyelerine de katılan Eda Gürkaynak’ı yakında ekranlarda görürseniz, şaşırmayın.

Aile yemeği

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Çifte Sütşurup’un oğlu Yiğit de eşlik etti. Markalar Sokağı’nda araçlarından inen ve köpeklerini yanlarına alan Sandal ve ailesi, soruları yanıtsız bıraktı. Öğle yemeği yiyen aile, daha sonra dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı.