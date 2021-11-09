Hayal baloncuklarıyla yolculuk

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Alter'in "Hayaller Bir Baloncuğa Sığar mı?" adlı kitabı, içerisinde çocukları düşünmeye teşvik eden birçok soru barındırıyor. Çocuklarla felsefe etkinliği yapmaya yönelik teknikleri de okurla buluşturuyor. Böylece ebeveynler, öğretmenler doğru soruları doğru şekilde sorabiliyor ve çocuklarla birlikte düşünmenin keyfine varıyorlar. Çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, dil ve kendini ifade etme becerilerini destekleyen bu seri, aile içi iletişime de katkı sağlıyor.

Deniz Alter kimdir?

1985 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Pedagojik Formasyonu'nu aynı üniversiteden aldı. İki çocuk annesi olan Alter'in çocuklarının doğal merakları ve sorgulamaları onu P4C (Philosophy For Children) “Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe” alanına yöneltti. Pearson Assured onaylı P4C Eğitim Uzmanı olan Alter, aktif olarak Çocuklarla Felsefe Atölyeleri ve ebeveynlere yönelik P4C seminerleri düzenlemekte, özel kurumlarda P4C dersleri veriyor. Dernek gönüllüsü olarak da çocukların düşünme yolculuğunda onlara rehberlik ediyor. Öğrencilik hayatını Maltepe Üniversitesi Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programında sürdürüyor.