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Hayal baloncuklarıyla yolculuk

#Hayaller Bir Baloncuğa Sığar Mı?#Deniz Alter#Çocuk Kitabı
Hayal baloncuklarıyla yolculuk

Çocuklar İçin Felsefe Eğitim Uzmanı Deniz Alter’in P4C (Philosophy For Children) pedagojisiyle kaleme aldığı "Hayaller Bir Baloncuğa Sığar mı? adlı kitap küçük okurlarıyla buluşuyor. Alter'in kaleme aldığı, Sezen Aksu Taşyürek'in resimlediği çocuklara yönelik kitap, Sincap Kitap'ın "Sormazsam Olmaz" serisinin ilk adımı olarak piyasaya çıktı.

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Alter'in "Hayaller Bir Baloncuğa Sığar mı?" adlı kitabı,  içerisinde çocukları düşünmeye teşvik eden birçok soru barındırıyor. Çocuklarla felsefe etkinliği yapmaya yönelik teknikleri de okurla buluşturuyor. Böylece ebeveynler, öğretmenler doğru soruları doğru şekilde sorabiliyor ve çocuklarla birlikte düşünmenin keyfine varıyorlar. Çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, dil ve kendini ifade etme becerilerini destekleyen bu seri, aile içi iletişime de katkı sağlıyor.

Hayal baloncuklarıyla yolculuk

Deniz Alter kimdir?
1985 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Pedagojik Formasyonu'nu aynı üniversiteden aldı. İki çocuk annesi olan Alter'in çocuklarının doğal merakları ve sorgulamaları onu P4C (Philosophy For Children) “Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe” alanına yöneltti. Pearson Assured onaylı P4C Eğitim Uzmanı olan Alter, aktif olarak Çocuklarla Felsefe Atölyeleri ve ebeveynlere yönelik P4C seminerleri düzenlemekte, özel kurumlarda P4C dersleri veriyor. Dernek gönüllüsü olarak da çocukların düşünme yolculuğunda onlara rehberlik ediyor. Öğrencilik hayatını Maltepe Üniversitesi Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programında sürdürüyor.

 

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#Hayaller Bir Baloncuğa Sığar Mı?#Deniz Alter#Çocuk Kitabı

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