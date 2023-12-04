Havalimanında Tarkan heyecanı

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ANTALYA’YA UÇTU

Tarkan, önceki gün İstanbul Havalimanı’ndaydı. Ünlü şarkıcı, iç hatlar giden yolcu peronunda, aracının içinde yaklaşık yarım saat bekledi. Korumaları bavullarını bagaj teslim bankosuna bıraktıktan sonra aracından inip muhabirlere selam veren Tarkan, “Antalya’ya konsere gidiyorum” dedi. Havalimanındaki yolcular ve çalışanlar, ünlü yıldıza büyük ilgi gösterdi. Sanatçı, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmeyip hepsiyle tek tek poz verdi.

BİRAZ PİMPİRİKLİYİM

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’da verdiği konser sırasında sahnede yamuk duran hoparlörü düzelten ve o anları “Ah benim şu simetri takıntım” notuyla paylaşan Tarkan, sorulara kahkaha atarak yanıt verdi: “Ben her provada kontrol ediyorum sahneyi. Biraz pimpirikliyim, beni bilen bilir.” Sanatçı, yeni albümünün çıkış şarkısının Sezen Aksu imzalı olacağı haberlerine de yanıt verdi: “Yok, doğru değil. Hâlâ üzerinde çalışıyorum titizlikle. Çok sıkı bir albüm geliyor. İnşallah ilkbaharda çıkacak.”

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Şu anda bile özlüyorum

5 yaşında Liya isimli bir kızı olan Tarkan, babalık sorularına şöyle yanıt verdi: “Babalık harika gidiyor. Müthiş bir duyguymuş. Gerçek duyguların en güzeliymiş. Çok seviyorum kızımı. Şu anda bile çok özlüyorum onu.”