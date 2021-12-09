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Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Hasan Can Kaya#Hasan Can Kaya Kimdir#Hasan Can Kaya Nereli
Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında

Hasan Can Kaya, son günlerde sosyal medyanın da gündeminde yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Talk Show yayınları ile izleyici karşısına çıkan Hasan Can Kaya son olarak, Exxen platformuna geçiş yapması ile ses getirmişti. İşte, Hasan Can Kaya'nın biyografisi...

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Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

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