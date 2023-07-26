Hande Yener: Tıklanmalar gerçek değil

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Ünlü popçu, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Benden 1 Tane Daha Yok” şarkısıyla beğeni toplayan Yener, müzik dünyasında dijital tıklanmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi:

“Sanal ve sokak başka bir dünya. Şarkının ne kadar beğenildiği konserlerde belli oluyor. Seyirci, dijital algoritmalara gereken cevabı veriyor. Algoritmalar en çok şarkı tık alıyorsa onu birinci yapıyor. Bu çok komik ve müziği manipüle edebiliyor. Beyonce’u geçiyorlar bir günde düşünün yani, beni bıraktım Beyonce’u nasıl geçiyorsunuz! Tamamen algı ve doğruyu yansıtmıyor dijital dünya.”

Albüm yapmanın cesaret işi olduğunu belirten ünlü popçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben cesurum, tek bir şarkıyı bile sevdirmek zorken albüm yapmak cesaret işidir. Kötü bir süreç atlattık ülke olarak. Ben de düşündüm ve tek şarkı değil albüm çıkarmalıyım dedim. Müziği yaşatalım, tek olmak gibi bir derdim yok. Kendi sınırlarımı zorlamayı seviyorum ve enerjim çok yüksek.”

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