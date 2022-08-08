Hande Yener Kuruçeşme Açıkhava 'da sahne aldı

Haberin Devamı

Ünlü sanatçının tüm dijital platformlarda zirveye oturan “İyi Ya “şarkısına Mert Barlas Baltürk tarafından yapılan koreografisi ve eşlik eden 10 dansçısıyla birlikte yaptığı sahne performansı Kraliçe’den büyük şov dedirtti…



Haberin Devamı