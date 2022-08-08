Hande Yener Kuruçeşme Açıkhava 'da sahne aldı

Ünlü sanatçının tüm dijital platformlarda zirveye oturan “İyi Ya “şarkısına Mert Barlas Baltürk tarafından yapılan koreografisi ve eşlik eden 10 dansçısıyla birlikte yaptığı sahne performansı Kraliçe’den büyük şov dedirtti…
Türk Pop Müziği’nin en stil ikon kadın sanatçısı olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Hande Yener
her biri kendi seçimi olan şapka, gözlük, baston ve özel tasarım demir büstiyeri ile stilleştirdiği ilk kostümü ile farkını ortaya koyarken dünya starlarını aratmadı. Hande Yener’in açılış kostümüne hayranları Charlie Chaplin
Hande yorumları yaptı. 2,5 saat sahnede kalan Yener’e seyircisinin “Çok güzelsin. Emsalsizsin Hande seni çok seviyoruz” tezahüratına; “O sizin bana yansımanız ayrıca biraz da saç makyaj etkisi diyelim. Makyaj artistim Akın Sert ve saç tasarımcım Doğukan Punar’a çok teşekkür ederim.” sözleriyle karşılık verdi. Yener’in değerli taşlarla yapılan özel makyajı da büyük beğeni topladı. Binlerce Swarovski’den yapılan özel tasarım ikinci kostümü ve tamamlayıcısı metaverse şapkası ile kapanışı yapan Yener dakikalarca ayakta alkışlandı. Konserde giydiği ilk kostümüne Charlie Chaplin met-avers ikinci kostümüne ise Korsan stili olarak sıfatlandırıldı.
Hande Yener “İyi Ya “ve “Olmazsan Olmaz” şarkısının söz yazarı ünlü rap sanatçısı Tepki’yi sahnesine konuk aldı. İkili “Olmazsan Olmaz “şarkısına sahnede birlikte düet yaptı.