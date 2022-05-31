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Hande Soral Demirci anne oldu!

#Hande Soral#İsmail Demirci#Ali Demirci
Hande Soral Demirci anne oldu

Oyuncu Hande Soral Demirci ile İsmail Demirci çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

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Doğum, dün saat 19.50’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Erkek çocuk sahibi olan çift, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

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#Hande Soral#İsmail Demirci#Ali Demirci

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