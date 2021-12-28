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Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı bitti mi? Yasemin Özilhan son noktayı koydu

#Yasemin Özilhan#Hande Erçel#Kerem Bürsin
Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı bitti mi Yasemin Özilhan son noktayı koydu

Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Özilhan, yakın arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin iddialarına yanıt verdi.

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36 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerin yılbaşı planlarını sormaları üzerine şu cevabı verdi; "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz..."

"Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz."

Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı bitti mi Yasemin Özilhan son noktayı koydu

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet'te genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" cevabını verdi.

KEYİFLERİ YERİNDE
Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ayrılık dedikodularının hatırlatılması üzerine sosyetik güzel, "Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde" açıklamasını yaptı.

Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı bitti mi Yasemin Özilhan son noktayı koydu

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