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Hande Erçel artık kızıl oldu

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Hadise
Hande Erçel artık kızıl oldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 08:27

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, yeni yıla girmeden önce imaj yeniledi. Kahverengi saçlarını kızıla boyatan ünlü oyuncu yeni haliyle ilk kez kez Sunset’in yılbaşı partisinde objektife takıldı.

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Hande Erçel, 2024 yılına yeni imajıyla giriyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla 2023 yılına damga vuran ünlü oyuncu, 2024’e sayılı günler kala imaj yeniledi.

Erçel, kahverengi saçlarını kızıla boyatarak büyük bir değişikliğe imza attı. Ünlü oyuncu yeni imajıyla önceki gün Sunset’in yılbaşı partisine katıldı.

Davetliler arasında Hadise, Edis, Hande Doğandemir, Taro Emir Tekin’in de olduğu partide Hande Erçel göğüs dekolteli yırtmaçlı pembe elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

Hande Erçel artık kızıl oldu

Fotoğraflarının çekilmemesini isteyen ünlü oyuncu muhabirlere “Beni çekmeyin, sizlere söz röportaj vereceğim” diye ricada bulundu.

Kızıl ateş 

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Hande Erçel kızıla boyadığı saçlarıyla çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında “Yeni ben” notuyla beğeniye sundu. Elçin Sangu, yeni imajıyla kendisine benzetilen ünlü oyuncunun fotoğraflarının altına ateş emojisi koyarak “Üfff” diye yorum yaptı. Hande Erçel de oyuncu arkadaşının bu iltifatına “Senin kadar olamaz” diye yanıt verdi.

 

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Hadise

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