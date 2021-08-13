Hande Doğandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.

Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti.

2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı. 2013 yılının Mart ayında Nejat İşler’le birlikte “Eti Browni” reklamında rol aldı.

2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren “Güneşi Beklerken” dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı. 2014 yılında Lipton reklamında oynadı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında Aralı 2015 de oynamaya başlayacak olan "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı.

Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız 2015 yılında yapılan ve 29 Ocak 2016'da gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde de başrol oynadı.

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