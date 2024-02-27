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Haluk Levent'e hakaret eden Deniz Akkaya’nın 3.5 yıl hapsi isteniyor

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#Haluk Levent#Deniz Akkaya#Hatay
Haluk Levente hakaret eden Deniz Akkaya’nın 3.5 yıl hapsi isteniyor
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 07:30

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in şikâyeti üzerine Deniz Akkaya hakkında 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Levent, Akkaya’nın kendisine yönelik “hırsız”, “nitelikli dolandırıcı” ve “depremzedelerin parasını çalıyor” şeklindeki paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Sanatçının avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede “Deniz Akkaya’nın sözleri insanlarda güvensizlik yaratmış, müvekkilin yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olmuştur” denilmişti.

Haluk Levente hakaret eden Deniz Akkaya’nın 3.5 yıl hapsi isteniyor

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Akkaya’nın Levent’in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtilerek ‘zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Haluk Levente hakaret eden Deniz Akkaya’nın 3.5 yıl hapsi isteniyor

İddianamede Akkaya’nın ifadesine de yer verildi. Akkaya, “Amacım, Haluk Levent’in halkın parasına sahip çıkamadığı iddiaları konusunda halkı bilgilendirmekti” dedi. m 

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#Haluk Levent#Deniz Akkaya#Hatay

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